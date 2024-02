Polémica por los dichos de Eliana Guercio sobre los docentes: «Si cobran mal ¿por qué no eligen otra cosa?»

Esta mañana en el programa «A la Barbarossa» la panelista Eliana Guercio dio una contundente opinión sobre el paro docente convocado por la CTERA que esta siendo fuertemente repudiada en las redes.

Para hablar sobre el paro docente y la situación actual de la educación pública la producción del programa emitido por Telefe convocó a la Guillermina Tiramonti, licenciada política quién tiene un máster en Educación por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO).

Sobre la situación, Eliana Guercio, quien es panelista en el programa, expresó su opinión.“Para un niño es muy importante la figura de la maestra. Es casi una madre el amor que le tienen. Ver que tu maestra, la que tiene que amar, ayudarte a crecer y formarte, y te diga ‘no te voy a dar clases porque…’” comenzó Guercio.

Por sus comentarios sobre los maestros

Luego, soltó la frase que originó la polémica: «Yo lo que no entiendo es que las maestras cobraron mal toda la vida, ¿por qué eligen ser maestros si saben que van a cobrar mal?”. Lio Pecoraro, le contestó: “Bueno, es una vocación”.

“Cuando dije que era una vocación me dijeron que ya no, que ahora estaba profesionalizado, no es más una vocación. Entonces que elijan otra cosa porque desde que yo soy chiquita cobran mal los maestros” afirmó ella, contundente. “Con ese concepto, no habría maestros en Argentina” respondió Pecoraro.