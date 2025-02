Polémica: renunció una de las panelistas de Chiche Gelblung al aire por los destratos del periodista

Se destapó la polémica este fin de semana en el programa radial de Chiche Gelblung. El periodista tuvo una fuerte discusión con Matilde Badini, una de las panelistas de Radio del Plata, que concluyó con la mujer renunciando a su trabajo. «No puedo volver después del destrato de esta tarde, me siento despedida«, dijo la expanelista.

Escándalo en el programa de Chiche Gelblung: gritos, insultos y una renuncia

Chiche Gelblung habló en su programa de Radio del Plata sobre la salud mental. El periodista opinó que dos años de terapia son suficientes, pero Matilde Badini, su panelista, le respondió que “dos años de tratamiento con un psicoanalista no hacés nada, flaco«.

«Bueno, está bien, vos sos psicoanalista», contestó el conductor, pero la mujer le retrucó: «No soy psicoanalista, soy paciente». «¿Será posible que todo quieras saber vos? ¡No podés saber de todo!», criticó Chiche, pero Matilde sorprendió al decirle: «No me gusta escuchar pelotudeces».

«Bueno, entonces retírate si no te gusta. Te podés retirar. Retirate si no querés escuchar pelotudeces. No ofendas al pedo, insolente. Sos una insolente, respetá por lo menos la jerarquía. Porque ella habla genialidades…», sentenció Gelblung.

Matilde Badini se retiró, pero pidió la palabra antes de que terminara el programa para comunicar su renuncia: “Les agradezco todo el tiempo que estuve aquí. Yo soy una agregada sin experiencia, no soy periodista. Traté de aportar cosas chiquitas pero del corazón. No puedo volver después del destrato de esta tarde, me siento despedida”.

Durante el programa de lunes, Gelbrung tiró una indirecta muy clara para Matilde. «Quien se va sin ser echado vuelve sin ser llamado», reflexionó.

