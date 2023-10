Por qué acusaron a Lautaro Martínez ante la Justicia, tras la muerte de la niñera Milagros Lizzola

Lautaro Martínez fue condenado por la justicia laboral de Milán (Italia) a pagar una indemnización a los parientes de Milagros Lizzola, niñera argentina de la familia del jugador, quien falleció en enero último por consecuencia de una enfermedad. Al jugador de la Selección Argentina y a su esposa, Agustina Gandolfo, los acusaron de haber despedido a la empleada en medio de su crítica situación.

Según indicó la agencia de noticias italiana ANSA, Lautaro Martínez debe abonar un resarcimiento económico a la familia de Milagros Lizzola, de 27 años, quienes iniciaron el litigio judicial al considerar ilegal el despido de la joven. Sin embargo, no trascendió el monto que deberá saldar el jugador de fútbol argentino.

La familia de Milagros Lizzola aseguró, además, que la niñera era amiga de la infancia de Agustina Gandolfo, esposa de Lautaro Martínez, con quien compartió durante buen tiempo la crianza de los hijos del jugador por este vínculo inicial.

Si bien tanto Martínez como Gandolfo aseguraron hacerse cargo de diversos asuntos relacionados a la atención de Milagros Lizzola, la justicia laboral de Italia consideró ilegal el despido de la joven, que se produjo cuando ya le habían diagnosticado la grave enfermedad.

De acuerdo a lo que citan los medios italianos, Lautaro Martínez y su pareja habían contratado a Lizzola ocho meses antes de que la joven acusara los primeros síntomas de su enfermedad y ella trabajaba a tiempo completo, con cama adentro.

Al justificar el despido, la familia de Lautaro Martínez habría indicado que Lizzola había superado el período máximo para ausentarse de su trabajo por enfermedad, por lo que decidieron disolver el contrato laboral.

Qué dijo Lautaro Martínez sobre la acusación de la familia de Milagros Lizzola

Por su parte, conocida la sentencia a favor de la familia de Milagros Lizzola, Lautaro Martínez hizo una publicación en sus redes sociales defendiéndose de las acusaciones y los comentarios. «Decidí guardar silencio por mucho tiempo por respeto a una familia que jamás lo tuvo con nosotros» inició su posteo el jugador de la Selección Argentina.

«No voy a permitir que ensucien a la mía. Asumimos a una persona que ya estaba enferma, amiga de toda la vida, hasta que lamentablemente no pudo trabajar más porque su enfermedad no se lo permitió» indicó Lautaro Martínez.

Y agregó: «Tuvimos que convencer a la familia para que venga a cuidar a su hija porque se estaba muriendo. Después de darlo todo esperaron a que su hija se esté por morir y que no esté lucida, para intentar sacarnos dinero y aprovecharse de la situación«.

«Después de su muerte siguieron insistiendo y les salió muy mal, no podía ir de otra forma. Ahora, después de que salga la sentencia donde no pudieron sacar ni un euro porque no correspondía, porque nuestra ayuda, GRAN AYUDA se la dimos a ella cuando tuvimos que hacerlo, sacan esto para intentar ensuciar?”, cuestionó el bahiense.

Finalmente, el delantero concluyó: «¿Qué clase de persona hay que ser para intentar aprovecharse de la muerte de un hijo para sacar plata? Asco familia Lizzola – Lembo. A trabajar!!!«.