Por qué Caro Calvagni casi se pierde la final del Mundial entre Argentina y España

Caro Calvagni contó por qué casi se pierde el partido de Argentina contra España (Foto: Instagram / carocalvagni)

Caro Calvagni, esposa de Nicolás Tagliafico, estuvo a punto de perderse la final del Mundial 2026 entre la Selección Argentina y España debido a un inconveniente con los vuelos comerciales hacia Nueva York.

La modelo y empresaria contó en sus redes sociales que se cancelaron todos los vuelos comerciales que tenían como destino la ciudad estadounidense, una situación que puso en riesgo su presencia en el estadio para acompañar al futbolista argentino en la definición del torneo.

«Todo es risas ahora, pero cancelaron todos los vuelos comerciales que llegaban a Nueva York. O sea que estuve a punto de no llegar mañana al partido, ¿entienden? Pero llegué. Ahora sí, esta locura», relató Calvagni a través de sus historias de Instagram.

Finalmente, la esposa del defensor logró superar el inconveniente y pudo llegar a tiempo para presenciar el partido más importante de la competencia.

El look de Caro Calvagni para la final

Ya camino al estadio, Calvagni también compartió con sus seguidores el look que eligió para acompañar a Tagliafico en la gran final.

La influencer mostró una remera con el número 3, el dorsal que utiliza el lateral izquierdo de la Selección Argentina, junto con un jean. El atuendo rápidamente generó comentarios y elogios entre sus seguidores.

Con entusiasmo, Caro Calvagni celebró haber podido llegar a Nueva York y acompañar a su marido en una jornada especial, pese a las complicaciones que afectaron a distintos viajeros en la previa de la final del Mundial.