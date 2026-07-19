«Tranquilidad»: la arenga de Lionel Messi en el entretiempo de la final del Mundial 2026
En la previa del segundo tiempo de la final del Mundial 2026, el capitán argentino reunió al plantel argentino y arengó a sus compañeros. Los detalles.
Antes de salir a disputar el complemento de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi reunió a todo el plantel argentino en la salida del vestuario y arengó a sus compañeros.
«Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos«, les dijo el rosarino a sus compañeros en el túnel del MetLife Stadium, instantes antes de regresar al campo de juego.
“VAMOS A JUGARLA”— DSPORTS (@DSports) July 19, 2026
La arenga de Leo Messi en el túnel antes del comienzo del segundo tiempo contra España.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3EcD47I6cQ
La arenga fue corta y directa. Messi repitió varias veces la palabra «tranquilidad» y cerró el momento con un aplauso colectivo. El mensaje del capitán estuvo dirigido al aspecto mental del equipo. No hubo referencias a España ni a la magnitud de la final, sino un llamado a confiar en el trabajo realizado y afrontar los últimos 45 minutos con la misma convicción que llevó a la Selección Argentina hasta el partido decisivo.
Messi afronta la final de su sexta Copa del Mundo en un nivel superlativo. Llegó al encuentro con ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos, su producción más destacada en una cita mundialista.
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