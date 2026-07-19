«Tranquilidad»: la arenga de Lionel Messi en el entretiempo de la final del Mundial 2026

La arenga de Messi antes del segundo tiempo de la final del Mundo 2026.

Antes de salir a disputar el complemento de la final del Mundial 2026 frente a España, Lionel Messi reunió a todo el plantel argentino en la salida del vestuario y arengó a sus compañeros.

«Tranquilidad, pensemos en jugar nomás, eh. Olvidémonos de todo. Solo juguemos«, les dijo el rosarino a sus compañeros en el túnel del MetLife Stadium, instantes antes de regresar al campo de juego.

“VAMOS A JUGARLA”



La arenga de Leo Messi en el túnel antes del comienzo del segundo tiempo contra España.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/3EcD47I6cQ — DSPORTS (@DSports) July 19, 2026

La arenga fue corta y directa. Messi repitió varias veces la palabra «tranquilidad» y cerró el momento con un aplauso colectivo. El mensaje del capitán estuvo dirigido al aspecto mental del equipo. No hubo referencias a España ni a la magnitud de la final, sino un llamado a confiar en el trabajo realizado y afrontar los últimos 45 minutos con la misma convicción que llevó a la Selección Argentina hasta el partido decisivo.

Messi afronta la final de su sexta Copa del Mundo en un nivel superlativo. Llegó al encuentro con ocho goles y cuatro asistencias en siete partidos, su producción más destacada en una cita mundialista.