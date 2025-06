Premios Gardel: la Joaqui apuntó contra quienes consideran que ella «no hace música»

Joaquinha Lerena De La Riva, más conocida artísticamente como “La Joaqui”, fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Premios Gardel 2025, llevándose dos galardones a su casa. En su discurso de aceptación, la cantante de RKT realizó un fuerte análisis de su género y se defendió de quienes consideran que ella “no hace música”.

La Joaqui brilló en los Gardel 2025 y defendió al RKT: “Lo que hago es contención, no música”

En su paso por la alfombra roja, la marplatense lució un diseño exclusivo de Atelier Pucheta Paz: un vestido con corte sirena, color cherry de terciopelo y cola dramática.

La Joaqui ganó “Mejor canción de RKT” y “Mejor Álbum de artista Tropical” por sobre artistas como L-Gante, Nico Mattioli, Callejero Fino, entre otros. Al subir al escenario por el primer galardón, dejó un conmovedor mensaje sobre sus colegas del RKT.

«Llevo muchos años planificando que es lo que diría si ganaba un premio, con el tiempo fui creyendo que ciertos sueños no estaban hechos para las personas como yo. Por mucho tiempo me refugié bajo la justificación de que la música era un mundo elitista, para los que habían tenido el privilegio de tomar clases de guitarra en la adolescencia o habían crecido con padres fanáticos de Spinetta. Algunos ni siquiera tuvimos el privilegio de crecer con nuestros padres«, se sinceró.

Y agregó: “Y estaba bastante enojada y bastante a gusto en mi zona de confort, hasta que un día me levante y dije ‘esto no me va a frenar más’ y no era que los sueños no estaban hechos para personas como yo, era que yo podía hacer las cosas un poquito mejor. Así que los invito a seguir confiando en ustedes cuando nadie más confíe».

Al recibir la segunda estatuilla, la artista defendió a su género y apuntó contra quienes lo cuestionan: “Tienen razón, lo que hago no es música. Lo que yo hago es un espacio de contención”

“Es la forma que encontramos para romantizar cómo nos hemos sentido presos por cómo hemos crecido yo y muchos de mis colegas. Es oscura, sucia y rota como el contexto en el que crecí. Y el RKT es la manera que encontré para romantizar los momentos más tristes de mi vida y volverlos una fiesta de barrio”, cerró.