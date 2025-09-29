Premios Martín Fierro 2025: cómo será la ceremonia y dónde ver la entrega

Este lunes llegará una nueva edición de los Premios Martin Fierro. Se trata de una noche muy esperada, en la que la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (Aptra) premiará a las mejores producciones y talentos de la televisión argentina de 2024. Los detalles en esta nota.

Premios Martín Fierro 2025: cómo será la ceremonia

La cobertura especial de los Premios Martín Fierro 2025 comenzará a las 17, con una previa conducida por Pía Shaw y Sofi Martínez. A las 19, los grandes invitados se desfilarán por la deslumbrante alfombra roja, que tendrá a Iván de Pineda, Zaira Nara, Momi Giardina, Santi Talledo, Roberto Funes Ugarte y Sol Pérez como anfitriones. Una vez finalizada la alfombra roja, se dará inicio a la esperada ceremonia.

Además de la transmisión por televisión, el canal autorizado ofrecerá una cobertura de streaming especial desde las 18 horas. El equipo estará compuesto por Grego Rosselló, Sofi Martínez, Momi Giardina, Santi Talledo, Priscila Crivo y Diego Poggi.

Nacho Castañares y Lucila “La Tora” Villar contarán con todo lo que suceda en las mesas, y Diego Poggi tendrá charlas exclusivas con los ganadores. La cobertura del streaming incluye una edición especial de Ferné con Grego Express y los comentarios de Lean Saifir, Luchi Patrone y Fefe Bongiorno, quienes reaccionarán en vivo a la alfombra roja y a la ceremonia.

Premios Martín Fierro 2025: dónde ver la ceremonia

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2025, que premia a los mejores talentos y producciones de la televisión argentina de 2024, será transmitida en vivo y en exclusiva por Telefe y Streams Telefe desde el Hilton Buenos Aires. La conducción central estará a cargo de Santiago del Moro.