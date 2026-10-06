La paradisíaca propiedad que Bruce Willis construyó en el Caribe: tres casas, cuatro piscinas y una venta millonaria

Bruce Willis compró a comienzos de los 2000 un enorme terreno frente al mar en una exclusiva isla del Caribe y lo transformó en un espectacular refugio familiar. Tenía 11 habitaciones, cuatro piscinas, cine privado y hasta un pabellón de yoga. Años después lo vendió por 27 millones de dólares.

Mucho antes de alejarse de la actuación, Bruce Willis eligió uno de los rincones más exclusivos del Caribe para construir un verdadero paraíso privado. El protagonista de Duro de matar adquirió en el año 2000 unas tres hectáreas en Parrot Cay, en las Islas Turcas y Caicos, y durante los siguientes cuatro años desarrolló allí un impresionante complejo frente al mar.

Según publicó TN, el terreno tenía unos 7,3 acres y estaba ubicado en el entorno del exclusivo resort COMO Parrot Cay, entre Providenciales y North Caicos. Sobre esa superficie, Willis construyó tres viviendas independientes, cuatro piscinas y un total de 11 habitaciones.

Cómo era el impresionante refugio de Bruce Willis en el Caribe

La propiedad fue diseñada para aprovechar al máximo el paisaje y la privacidad. Su arquitectura tenía inspiración asiática, con grandes ambientes abiertos y una fuerte conexión entre el interior y los espacios exteriores.

La residencia principal contaba con cinco dormitorios, una sala de cine y una amplia zona de estar. La suite principal ocupaba completamente el piso superior y estaba rodeada por una terraza desde la que se podía contemplar el mar Caribe.

A esta vivienda se sumaban dos casas para huéspedes con tres dormitorios cada una, ubicadas a cierta distancia de la residencia principal para mantener la privacidad.

Pero uno de los aspectos más impactantes estaba afuera: el complejo disponía de aproximadamente 17.000 pies cuadrados de terrazas, equivalentes a unos 1.580 metros cuadrados, además de 4.500 pies cuadrados de espacios exteriores cubiertos.

Cuatro piscinas, yoga frente al mar y hasta un barco pirata

Willis convirtió el terreno en un espacio pensado tanto para el descanso como para disfrutar en familia.

Además de sus cuatro piscinas, había un pabellón destinado a la práctica de yoga junto a la playa y un sector especialmente diseñado para los más chicos.

Allí se había instalado incluso un barco pirata como parte del área de juegos, mientras que la propiedad contaba con vehículos para desplazarse por la isla.

El lugar terminó convirtiéndose en mucho más que una inversión inmobiliaria para el actor: también fue escenario de momentos importantes de su vida personal.

El lugar elegido por Bruce Willis para casarse con Emma Heming

En 2009, Bruce Willis y Emma Heming celebraron allí su casamiento. Diez años después, en 2019, regresaron al mismo escenario para renovar sus votos matrimoniales.

Poco después de aquella celebración, el actor decidió desprenderse de la propiedad. La residencia salió al mercado por 33 millones de dólares.

Finalmente encontró comprador ese mismo año: Willis vendió el complejo por 27 millones de dólares, seis millones menos que el precio inicial. La operación se convirtió entonces en una de las ventas inmobiliarias más importantes registradas en las Islas Turcas y Caicos.

Así terminó una etapa de casi dos décadas para Bruce Willis en Parrot Cay, donde un terreno prácticamente virgen se había convertido en uno de los refugios privados más espectaculares del Caribe.