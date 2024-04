Quién es Caro Pardíaco y por qué una streamer denuncia que se siente «parodiada»

Caro Pardíaco, el personaje de Julián Kartún, tuvo ayer su cuarta participación en el programa «Se Extraña a la Nona» que conduce Yayo en Olga. Su actuación fue furor en las redes sociales y entre su desopilante intervención, aprovechó para responderle a una streamer.

Delfi Aused había denunciado que se siente «parodiada» por el personaje, que en realidad tiene más de 10 años de existencia. «Se robó mi personalidad. Mi forma de hablar… tipo, me estuvo estudiante por mucho tiempo y mis redes sociales», aseguró.

«Mucha gente se subió a ‘Caro Pardíaco, yo soy así’… Go to the hell», respondió el personaje de Kartún en alusión a la joven streamer, haciendo reír a todos los presentes.

Caro Pardiaco le contestó a la tilinga streamer que dijo que la había copiado. pic.twitter.com/zMpXKlkplW — Real Time (@RealTimeRating) April 3, 2024

Quién es Caro Pardíaco

El desopilante personaje llamado Caro Pardíaco se caracteriza por ser una mujer rubia de clase alta, hija de un empresario multimillonario y una ferviente fanática de las redes sociales.

Caro Pardíaco hizo su primera aparición en la serie cómica argentina “Cualca” y desde entonces fue ganando popularidad. Luego, su participación en “Decodificados”, la renovada versión para el streaming de “Sin codificar”, fue viral.

El personaje es interpretado por Julián Kartún, líder de la banda El Kuelgue y de extensa carrera como actor. Participó, recientemente, en la serie sobre la vida de Fito Páez, en donde hizo del Flaco Spinetta.