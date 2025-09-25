Quién es Chimi Meza: la actriz y productora que se casará con Coco Sily
Chimi Meza atraviesa un gran momento personal y profesional, acompañada por el humorista y actor Coco Sily, con quien anunció su casamiento para el próximo 16 de noviembre. Lejos de limitarse a ser “la pareja de”, Meza cuenta con una sólida trayectoria en el mundo artístico y cultural, donde se desempeña como actriz, productora y gestora cultural.
Una carrera vinculada al arte y la gestión
Con más de dos décadas de experiencia, Chimi trabajó en televisión, cine y teatro, y actualmente ocupa el rol de directora de contenidos en el Teatro Picadero. También coordinó actividades culturales en espacios de relevancia como el Centro Cultural Recoleta. Su trabajo, tanto arriba como detrás del escenario, la convirtió en una referente de la producción artística.
El inicio de la relación con Coco Sily
La historia de amor entre ambos comenzó en el ámbito laboral. “Nos conocimos en el teatro, en una reunión de trabajo. Él estaba con un proyecto y yo también. Fue todo muy natural”, contó Meza en una entrevista con Mañanísima (El Trece). Según relató, no hubo una cita formal ni un inicio rimbombante: “Empezamos a compartir cosas, a hablar, y un día nos dimos cuenta de que estábamos juntos”.
Por su parte, Coco Sily expresó en diálogo con Héctor Maugeri en +CARAS: “Encontré al amor de mi vida”. El actor valoró especialmente haber iniciado esta relación en una etapa de madurez, donde prioriza el bienestar, la estabilidad y la compañía.
Una relación tranquila y sin excesos
Sobre el vínculo que mantienen, Meza lo definió como “muy tranquilo”: “Nos acompañamos mucho, nos respetamos. No hay poses, no hay exigencias. Todo fluye”. Además, destacó que comparten muchos intereses que facilitan la convivencia y el trabajo en común: “Nos entendemos desde lo humano, y eso es lo más importante”.
Proyectos y vida en común
Aunque reconocen que no buscan hacer de su relación un show mediático, la pareja confirmó que ya tiene planes de boda. “No escondemos nada, pero tampoco hacemos de esto un espectáculo”, aclaró Chimi, remarcando que la exposición pública no altera su forma de vivir ni de trabajar.
De esta manera, la actriz y productora combina su intensa agenda profesional con una historia de amor que avanza paso a paso. El próximo casamiento será una celebración de esa unión, marcada por el respeto, la complicidad y el deseo de compartir un proyecto de vida juntos.
Con información de Revista Caras
