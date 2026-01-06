Quién es John Fort y cuál es su parentesco con Eduardo, Ricardo, Felipe y Marta Fort

El apellido Fort remite de manera casi automática a la figura de Ricardo Fort, su exposición mediática, los lujos ostentosos, los escándalos televisivos y una vida marcada por excesos. Ahora, el apellido Fort vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública, aunque esta vez por un conflicto familiar que involucra a John Fort y a Eduardo Fort.

John Fort es sobrino directo de Ricardo Fort: es hijo de Jorge Fort, uno de los hermanos del mediático empresario y parte histórica del entramado familiar vinculado a la empresa chocolatera. Por lo tanto, John es primo de Marta y Felipe Fort, los hijos de Ricardo con quienes, a pesar de algunas declaraciones hechas de parte de Marta, asegura mantener una relación cercana.

A diferencia de la imagen pública que construyó su tío, John se presenta con un perfil mucho más bajo y una estética alejada del lujo ostentoso. Vive entre la Argentina y Miami, donde se formó académicamente: es licenciado en Administración de Empresas y cuenta con un MBA, además de experiencia laboral en el exterior.

En redes sociales suele mostrarse ligado al mundo del fitness y el bienestar, compartiendo rutinas, consejos de alimentación saludable y mensajes motivacionales. “Lo mío es el fitness”, explicó tiempo atrás en una entrevista televisiva, dejando en claro que no se identifica con el estilo de vida que hizo famoso a Ricardo Fort.

El legado Fort y el conflicto con Eduardo

Más allá de su formación internacional, John Fort manifestó en reiteradas oportunidades su intención de integrarse a la empresa familiar, con el objetivo de aportar una mirada renovada, especialmente en áreas comerciales y de exportación. Incluso viajó a Alemania para capacitarse en chocolatería, convencido de que su futuro profesional estaba ligado al negocio histórico de la familia.

Sin embargo, en las últimas semanas, el joven quedó en el centro de la escena tras denunciar públicamente un conflicto con su tío Eduardo Fort, actual presidente de la empresa. Según relató en una entrevista televisiva, tanto él como su hermano Thomas intentaron reincorporarse a la fábrica, pero fueron desplazados. John aseguró que recibió un telegrama de despido firmado por Eduardo, lo que le impidió volver a ingresar a la compañía.

El sobrino de Ricardo Fort sostuvo que su reclamo no es económico, sino que está vinculado al cuidado del legado familiar. “No estoy pidiendo plata”, afirmó, y remarcó que su intención era sumar conocimiento y experiencia adquirida en el exterior. En ese marco, acusó a su tío de buscar el control total del negocio y describió un clima interno de fuerte tensión.

Del otro lado, Eduardo Fort mantiene silencio público sobre las acusaciones, mientras que su hija Macarena Fort salió a defenderlo en redes sociales, negando las versiones de manipulación y marcando un quiebre con sus primos.

Así, el apellido Fort vuelve a quedar atravesado por disputas internas, esta vez lejos del show y más cerca de una batalla familiar por el rumbo y la herencia simbólica de una de las marcas más tradicionales del país.