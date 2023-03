Quién es Julieta Poggio, la única mujer finalista de Gran Hermano 2022

La finalista Julieta Poggio tenía en claro su objetivo al entrar a Gran Hermano 2022: coronarse campeona del reality para poder cumplir su sueño de ser reconocida. Una de las más jóvenes de las participantes que llegó hasta el final de la competencia, a fuerza de carisma.

La chica capricorniana, ya que cumple años el 9 de enero, es decidida y va por lo que quiere. Desde chica, destacó como actriz en películas, series y spots publicitarios, pero tenía pendiente la posibilidad de hacerse un nombre concreto dentro del ámbito de la farándula.

Julieta, además, es profesora de danza, en la orientación de ballet y jazz, y ha protagonizado diversas campañas como modelo.

«Mi lugar en el mundo son las cámaras y el escenario. No hay un fin de semana que no salga, pero solo tomo champagne. Me gusta estar siempre bien arreglada, prolija; soy muy coqueta» había contado en su presentación, allá por octubre.

Si bien llegó a la última instancia y es la única mujer con posibilidad de ser campeona, la chica oriunda de Villa Devoto fue fuertemente criticada por su personalidad: es que su ingenuidad le valió el mote de «Disney» dentro y fuera de la Casa, y también fue apuntada por «egoísta», aunque esto último ella lo reconoció.

“Yo ya les advierto que a mí no me gusta cocinar, no me gusta limpiar, no me gusta lavar los platos… Que de eso se ocupe otro. Soy un poco egoísta, mi mamá siempre me reta por eso. Así que bueno, lo estoy trabajando con la psicóloga. Soy muy sincera, siempre digo la verdad, guste o no. Así que se la banquen, yo soy así” confesó tiempo atrás la modelo.

Julieta siempre supo volverse tendencia en las redes sociales. Por ejemplo, luego de una nominación, la «hermanita» declaró a cámara #FueraMalasVibras y rápidamente el hashtag se convirtió en furor y se realizaron varios memes con esa frase. Por eso, no se descarta que sea una de las consagradas de esta noche.

Cuándo es la final de Gran Hermano 2022 y a qué hora se emite

La final de Gran Hermano se emitirá este lunes, 27 de marzo; como a lo largo del reality, el programa se transmitirá en vivo por la pantalla de Telefe y también se podrá seguir el minuto a minuto través de Pluto TV.

La final comenzará a partir de las 22:15 horas, en el horario habitual del resto de los programas. Sin embargo, se espera que la resolución recién se conozca pasada la medianoche.