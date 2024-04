Quién fulminó a Catalina en Gran Hermano: crece la tensión en la casa

En las últimas semanas la tensión creció en la casa de Gran Hermano. Desde que Juliana «Furia» Scaglione y Catalina Gorostidi se pelearon de forma definitiva la casa quedó dividida.

Mientras algunos «hermanitos» no saben para que grupo volcarse Emmanuel Vich dejó claro que es «furioso» y que hace rato está todo mal con Catalina. Por ello, los fanáticos del reality no se sorprendieron cuando la pediatra fue fulminada por Emma.

Cuando «El Big» le preguntó al peluquero sus motivos él respondió: “Estoy harto de sus ofensas, estoy cansado de sus faltas de respeto hacia mí y Furia, que deschave nuestro juego. Tiene algo personal conmigo».

«Las disculpas que me pidió nunca fueron sinceras, y se mete con temas personales que no están buenos. No está bueno que se ria de mis adicciones y de mi sexualidad” contó Vich, haciendo referencia a la pelea que tuvieron tan solo dos días atrás.

«Es insostenible la situación con ella en la casa y creo que ninguna de las chicas que están en la pieza con ella piensan mal de mí” dijo el jugador.

La reacción de Catalina al ser fulminada

Ayer los participantes de Gran Hermano tenían que votar a sus compañeros como cada miércoles. Sin embargo, antes de esto, Santiago Del Moro habló con los hermanitos y les dijo que uno de las chicas estaba fulminada.

«Si alguien se auto percibe fulminada puede levantar la mano» dijo Del Moro, por lo que Catalina levantó la mano. «Y lo bien que haces Cata, si, estás fulminada» contestó el conductor.

«Y si Santi, con lo básicos que son» contestó Gorostidi. «Abrís la placa, los lideres no te pueden mover o sacar de ahí. Es decir, alguien de la casa uso la fulminante y te mandó directamente a placa» explicó Santiago.

La jugadora no se mostró nada sorprendida, luego de una semana llena de fuertes peleas con Emmanuel y Furia. Habrá que esperar hasta el domingo para saber si Catalina se va a de la casa o si se queda una semana más en Gran Hermano.