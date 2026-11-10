Rating del lunes: MasterChef Celebrity arrasó y le sacó una amplia ventaja a Mario Pergolini

La batalla por el rating de la televisión argentina volvió a tener un claro ganador este lunes 9 de noviembre de 2026. MasterChef Celebrity, el reality gastronómico que conduce Wanda Nara por Telefe, se impuso cómodamente en el horario central y consiguió más del doble de audiencia que su principal competidor, Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en eltrece.

Según informó Noticias Argentinas este martes 10 de noviembre, el ciclo de cocina alcanzó los 12,1 puntos de rating, mientras que el programa de Pergolini registró 5,2 puntos. La diferencia volvió a consolidar el liderazgo de Telefe en el prime time, en una jornada televisiva particular por la cobertura de la visita del papa León XIV a Buenos Aires.

Cuánto midió MasterChef Celebrity el lunes 9 de noviembre

MasterChef Celebrity volvió a ubicarse en el primer puesto del rating nocturno, impulsado por una gala de última chance que puso a prueba las habilidades de los participantes.

El programa comenzó con un piso de 11,9 puntos y logró alcanzar los 12,1 puntos durante su emisión, de acuerdo con las cifras difundidas por la agencia.

La competencia estuvo marcada por un desafío de pastelería: los famosos debieron preparar una torta Rogel, uno de los clásicos de la repostería argentina.

La prueba contó con la participación especial de Maru Botana, quien acompañó al jurado en una noche que exigió precisión, paciencia y técnica.

Entre los momentos destacados estuvo la dificultad que enfrentaron algunos concursantes para conseguir las capas finas y crocantes características de esta preparación.

Finalmente, Luciana Geuna consiguió destacarse y subir al balcón, lo que le permitió evitar la siguiente gala de eliminación.

Cómo le fue a Mario Pergolini con Otro día perdido

Mientras Telefe celebraba una nueva victoria, Mario Pergolini volvió a quedar en el segundo lugar de la competencia nocturna.

Su programa, Otro día perdido, emitido por eltrece, registró 5,2 puntos de rating.

Aunque el ciclo logró posicionarse como la principal alternativa frente al reality gastronómico, la diferencia fue considerable.

MasterChef Celebrity superó a Otro día perdido por 6,9 puntos, una ventaja que refleja la fortaleza del formato de cocina en la televisión abierta.

La competencia entre ambos programas continúa siendo uno de los enfrentamientos más relevantes del horario central.

Rating del lunes: cómo quedaron los canales de televisión

De acuerdo con las mediciones difundidas por Noticias Argentinas, estos fueron los números destacados de la noche:

Telefe – MasterChef Celebrity: 12,1 puntos.

12,1 puntos. eltrece – Otro día perdido: 5,2 puntos.

5,2 puntos. El Nueve: 1,2 puntos en la franja informada.

1,2 puntos en la franja informada. América TV: menos de 1 punto.

menos de 1 punto. NET TV: 0,3 puntos.

Las cifras muestran una importante distancia entre los dos principales competidores y el resto de las señales de televisión abierta.

Telefe volvió a concentrar la mayor audiencia nocturna, mientras que eltrece se mantuvo como su perseguidor más cercano.

La misa del papa León XIV también tuvo un fuerte impacto en el rating

La jornada del lunes estuvo atravesada por un acontecimiento extraordinario para la televisión argentina: la misa del papa León XIV en el Monumento de los Españoles, en Palermo.

La transmisión especial modificó la programación habitual de la mañana y el mediodía, con una amplia cobertura televisiva.

Según las cifras difundidas por Noticias Argentinas, la transmisión de la misa alcanzó picos de entre 28,5 y 28,6 puntos de rating.

Se trató de una medición excepcional para la televisión abierta, que reflejó el interés generado por la visita del Pontífice.

Después de las transmisiones especiales, los canales retomaron progresivamente sus grillas habituales.

Por la noche, el entretenimiento volvió a dominar las preferencias del público.

MasterChef Celebrity mantiene su liderazgo en noviembre

El reality conducido por Wanda Nara continúa siendo una de las principales apuestas de Telefe para el horario central.

Las galas de beneficios, última chance y eliminación mantienen el interés de los espectadores, especialmente cuando incluyen desafíos complejos o invitados especiales.

La participación de Maru Botana y la preparación de la torta Rogel fueron los grandes atractivos de la emisión del lunes, que volvió a superar ampliamente a la competencia.

Con 12,1 puntos frente a los 5,2 de Mario Pergolini, MasterChef Celebrity reafirmó su liderazgo en el rating nocturno, mientras la disputa por la audiencia continúa en la televisión argentina.