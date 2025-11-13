Torre de panqueques saludable: la receta sin TACC para mantener la dieta sin dejar el sabor
Una receta versátil, económica y perfecta para compartir en las fiestas, que demuestra que cuidar la salud no tiene por qué estar reñido con el sabor.
En tiempos donde cada vez más personas buscan alternativas libres de gluten sin renunciar al placer de comer rico, una preparación comenzó a ganar protagonismo en redes y cocinas caseras: la torre de panqueques saludable sin TACC, una versión renovada del clásico plato veraniego que combina frescura, color y equilibrio nutricional.
Ideal para almuerzos ligeros, mesas frías de verano o incluso como entrada en las fiestas, esta torre se destaca por su combinación de proteínas magras, vegetales frescos y un aderezo liviano, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes desean mantener la dieta sin dejar de disfrutar.
Una alternativa fresca, sin gluten y llena de sabor
Los panqueques tradicionales suelen llevar harina de trigo, pero esta versión utiliza una mezcla sin TACC que permite conservar la textura suave y flexible del clásico, sin comprometer la digestión ni el plan alimentario.
Además, se reemplaza la mayonesa por un aderezo más liviano a base de yogur o queso crema light, lo que aporta cremosidad sin excesos calóricos.
Ingredientes para la torre saludable (6–8 porciones)
Para los panqueques sin TACC
- 1 taza de premezcla sin gluten
- 2 huevos
- 1 taza de leche o bebida vegetal
- 1 cucharada de aceite
- Sal (apta para celíacos)
Para el relleno
- 200 g de jamón natural o pavo sin TACC
- 200 g de queso fresco o port salut descremado sin TACC
- 1 tomate grande en rodajas finas
- 1 pepino o zucchini en láminas
- 1 zanahoria rallada
- 1 palta pisada
- Hojas de espinaca o lechuga
- 3 cucharadas de yogur natural o queso crema light sin TACC
- Jugo de ½ limón
- Sal y pimienta
Paso a paso de la receta
1. Preparar los panqueques
Batir todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
Calentar una sartén antiadherente y verter una cucharada de masa por cada panqueque.
Cocinar 1 minuto por lado. Reservar.
2. Hacer el aderezo saludable
Mezclar el yogur o queso crema con jugo de limón, sal y pimienta.
Esta salsa reemplaza la mayonesa y aporta frescura.
3. Armar la torre
En una fuente grande:
- Colocar un panqueque como base.
- Untar una fina capa del aderezo.
- Agregar hojas verdes, tomate, zanahoria y rodajas de queso.
- Colocar otro panqueque y repetir las capas, alternando también jamón y palta.
- Continuar hasta usar todos los panqueques.
4. Finalizar
Terminar con una capa de vegetales y decorar con semillas (certificadas sin TACC).
Llevar a la heladera 30 minutos para que tome cuerpo antes de cortar.
Una opción ideal para las fiestas de verano
La torre de panqueques sin TACC no solo es fresca y fácil de hacer, sino que además permite mantener una alimentación equilibrada combinando:
- proteínas magras
- grasas saludables
- verduras frescas
- carbohidratos moderados
Es una receta versátil, económica y perfecta para compartir, que demuestra que cuidar la salud no tiene por qué estar reñido con el sabor.
