SUSCRIBITE
Yo Como

Torre de panqueques saludable: la receta sin TACC para mantener la dieta sin dejar el sabor

Una receta versátil, económica y perfecta para compartir en las fiestas, que demuestra que cuidar la salud no tiene por qué estar reñido con el sabor.

Redacción

Por Redacción

Torre de panqueques sin TACC.

Torre de panqueques sin TACC.

En tiempos donde cada vez más personas buscan alternativas libres de gluten sin renunciar al placer de comer rico, una preparación comenzó a ganar protagonismo en redes y cocinas caseras: la torre de panqueques saludable sin TACC, una versión renovada del clásico plato veraniego que combina frescura, color y equilibrio nutricional.

Ideal para almuerzos ligeros, mesas frías de verano o incluso como entrada en las fiestas, esta torre se destaca por su combinación de proteínas magras, vegetales frescos y un aderezo liviano, convirtiéndose en una opción perfecta para quienes desean mantener la dieta sin dejar de disfrutar.

Una alternativa fresca, sin gluten y llena de sabor

Los panqueques tradicionales suelen llevar harina de trigo, pero esta versión utiliza una mezcla sin TACC que permite conservar la textura suave y flexible del clásico, sin comprometer la digestión ni el plan alimentario.

Además, se reemplaza la mayonesa por un aderezo más liviano a base de yogur o queso crema light, lo que aporta cremosidad sin excesos calóricos.

Ingredientes para la torre saludable (6–8 porciones)

Para los panqueques sin TACC

  • 1 taza de premezcla sin gluten
  • 2 huevos
  • 1 taza de leche o bebida vegetal
  • 1 cucharada de aceite
  • Sal (apta para celíacos)

Para el relleno

  • 200 g de jamón natural o pavo sin TACC
  • 200 g de queso fresco o port salut descremado sin TACC
  • 1 tomate grande en rodajas finas
  • 1 pepino o zucchini en láminas
  • 1 zanahoria rallada
  • 1 palta pisada
  • Hojas de espinaca o lechuga
  • 3 cucharadas de yogur natural o queso crema light sin TACC
  • Jugo de ½ limón
  • Sal y pimienta

Paso a paso de la receta

1. Preparar los panqueques

Batir todos los ingredientes hasta obtener una mezcla homogénea.
Calentar una sartén antiadherente y verter una cucharada de masa por cada panqueque.
Cocinar 1 minuto por lado. Reservar.

2. Hacer el aderezo saludable

Mezclar el yogur o queso crema con jugo de limón, sal y pimienta.
Esta salsa reemplaza la mayonesa y aporta frescura.

3. Armar la torre

En una fuente grande:

  1. Colocar un panqueque como base.
  2. Untar una fina capa del aderezo.
  3. Agregar hojas verdes, tomate, zanahoria y rodajas de queso.
  4. Colocar otro panqueque y repetir las capas, alternando también jamón y palta.
  5. Continuar hasta usar todos los panqueques.

4. Finalizar

Terminar con una capa de vegetales y decorar con semillas (certificadas sin TACC).
Llevar a la heladera 30 minutos para que tome cuerpo antes de cortar.

Una opción ideal para las fiestas de verano

La torre de panqueques sin TACC no solo es fresca y fácil de hacer, sino que además permite mantener una alimentación equilibrada combinando:

  • proteínas magras
  • grasas saludables
  • verduras frescas
  • carbohidratos moderados

Es una receta versátil, económica y perfecta para compartir, que demuestra que cuidar la salud no tiene por qué estar reñido con el sabor.


Temas

Alimentación saludable

Navidad

Sin TACC

Torre de panqueques

En tiempos donde cada vez más personas buscan alternativas libres de gluten sin renunciar al placer de comer rico, una preparación comenzó a ganar protagonismo en redes y cocinas caseras: la torre de panqueques saludable sin TACC, una versión renovada del clásico plato veraniego que combina frescura, color y equilibrio nutricional.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios