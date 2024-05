¿Reunión de One Direction en suelo argentino? Liam Payne está en Argentina para acompañar a Louis Tomlinson

El cantante Louis Tomlinson se prepara para brindar su tercer show en nuestro país. El músico inglés tocará en el Estadio José Amalfitani mañana, sábado 18 de mayo, en el marco de la gira «Faith in The Future».

CHICAS TOQUE A LIAM ENTIENDEN

AHI ME SONRIO A MI KQLNGISNW pic.twitter.com/nSw6BWYLRq — ☪︎ tde -2 (@stllte91) May 17, 2024

El ex One Direction viene de dar un recital en Montevideo, Uruguay donde fue visto con un amigo muy especial: Liam Payne, uno de sus ex compañeros de banda. La noticia emocionó mucho a algunos fanáticos que se ilusionaron un mini reencuentro de la boyband. Sin embargo, Payne no subió a cantar con Louis.

Aún así, la posibilidad de que Tomlinson y Payne compartan escenario sigue estando en pie. Liam fue grabado por fanáticos durante la tarde de ayer ingresando al hotel Four Seasons de Buenos Aires. Por la noche, el intérprete de «Strip That Down» salió a saludar y tomarse fotos con los «directioners» que lo esperaban en la puerta del hotel cinco estrellas.

Por su parte, Louis viajó a nuestro país hace un mes, para terminar de afinar los últimos detalles del show que dará mañana ante 50.000 personas. El cantante partió desde Uruguay ayer a la tarde por lo que se creen que Tomlinson ya esta en el país, aunque aún no fue visto ni por los fanáticos ni por la prensa.

llegó liam al four pic.twitter.com/Z4sN2bQzRr — camila (@selenaeuphoria) May 16, 2024

Esta es la tercera vez que el intérprete de «Miss you» tocará en Argentina. Hace exactamente 10 años, daba su primer show en nuestro país en el mismo estadio que tocará mañana, pero con One Direction. En 2022 se presentó en el Movistar Arena en la gira promocional de su disco «Walls».

La reacción de los fans ante la posibilidad de un regreso de One Direction

Apenas se difundió la noticia de la presencia de los ex One Direction en suelo argentino los fans enloquecieron de alegría y comenzaron a especular con un posible regreso de su banda favorita.

Si Louis y Liam cantan aunque sea UNA ESTROFA juntos yo automáticamente lo voy a tomar como reunión de 1d en pleno 2024 y no m importa lo q digan https://t.co/wjIqz2tVcq — cas🇦🇷🏁 mañana I'll be home ❤️‍🩹 (@louislavender_) May 16, 2024

desde q vi q liam fue a ver a louis a Uruguay, se me cruzó por la mente q puede llegar a venir acá y no solo eso sino q louis lo puede subir al escenario pq ahí estuvieron juntos hace 10 años sos medio fantasiosa vos puede ser pic.twitter.com/NIgzV2PkIq — orita;🇦🇷 (@tobesohestyles) May 16, 2024

LOUIS Y LIAM EN EL PAIS QUE CARAJO, WELCOME BACK MAYO DE 2014 pic.twitter.com/4Vu2jaMylm — LOUIS ARGENTINA 🇦🇷 (@ltomlinsonarg) May 16, 2024

estoy flashando mucho con louis y liam en argentina dios se imaginan q lo suba al escenario sería lo más cerca de one direction que voy a estar en mi vida pic.twitter.com/2tnV5FAtoq — mawi (@maguicmps) May 17, 2024

me mata que todas tenemos la misma fantasía, louis y liam cantando en velez pic.twitter.com/fvmZVUIJMa — annika²⁸ (@louisstyln) May 16, 2024