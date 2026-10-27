Ricardo Darín sorprendió con una fuerte reflexión sobre las redes sociales: “No entiendo tanta maldad”

Ricardo Darín volvió a generar repercusión por sus declaraciones, esta vez con una reflexión sobre la violencia en las redes sociales y las consecuencias de la exposición pública. El reconocido actor argentino habló sin filtros sobre los comentarios malintencionados y explicó qué es lo que más le molesta de las agresiones que circulan en internet.

Las declaraciones surgieron durante su participación en Otro día perdido, el programa de Mario Pergolini en El Trece, al que asistió junto a Diego Peretti para promocionar Lo dejamos acá, la película que ambos protagonizan en Netflix.

Según reconstruyó Infobae, la conversación comenzó cuando los actores fueron consultados sobre cómo enfrentan las críticas y los mensajes negativos que reciben por su trabajo.

Ricardo Darín habló de las agresiones en redes sociales: qué fue lo que más le molestó

Durante la entrevista, Darín explicó que acepta las opiniones negativas sobre su trabajo, pero que le resulta difícil comprender los ataques realizados con intención de lastimar.

“A mí lo único que me jode es la maldad”, expresó el protagonista de El secreto de sus ojos.

El actor sostuvo que muchas veces detrás de determinados comentarios percibe una intención que va más allá de una crítica artística.

En ese sentido, utilizó una expresión para describir esa sensación: “Detrás del poncho está el cuchillo escondido”.

Para Darín, las críticas forman parte de la profesión y cualquier espectador tiene derecho a expresar su opinión. Sin embargo, consideró que existe una diferencia importante entre cuestionar una actuación y buscar deliberadamente perjudicar a una persona.

Diego Peretti reconoció cómo le afectan los comentarios negativos

Durante la misma conversación, Diego Peretti admitió que los ataques en redes sociales todavía pueden afectarlo emocionalmente.

El actor explicó que dedica gran parte de su trabajo a construir personajes y que, por ese motivo, los comentarios agresivos pueden desestabilizarlo.

Darín coincidió en que las expresiones malintencionadas resultan difíciles de comprender, aunque remarcó la necesidad de diferenciar los ataques personales de las críticas legítimas.

El intercambio dejó al descubierto dos maneras de enfrentar la exposición pública, incluso entre artistas con una extensa trayectoria.

La preocupación de Ricardo Darín por la tecnología y los jóvenes

La charla también derivó hacia el impacto que tienen las nuevas tecnologías en las relaciones personales.

Darín manifestó su preocupación por la dependencia de los dispositivos y las redes sociales, especialmente entre las generaciones más jóvenes.

Según planteó, el uso excesivo de estas herramientas puede generar una desconexión de los vínculos cara a cara.

Peretti también expresó sus reparos sobre el avance tecnológico y sus posibles consecuencias en la vida cotidiana.

Ambos coincidieron en la importancia de preservar los encuentros personales en una época marcada por la comunicación digital.

Ricardo Darín y Diego Peretti, juntos en Netflix con Lo dejamos acá

Las declaraciones se produjeron durante la promoción de Lo dejamos acá, la película argentina que reúne a Ricardo Darín y Diego Peretti.

Dirigida por Hernán Goldfrid, la producción presenta una historia que combina elementos de comedia negra y tensión psicológica.

Darín interpreta a un psicoanalista que comienza a cuestionar los métodos tradicionales de su profesión, mientras que Peretti encarna a un escritor que atraviesa un bloqueo creativo.

La película llegó a Netflix el 16 de octubre de 2026 y se ubicó entre las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma durante sus primeros días.

En medio de ese presente profesional, Darín volvió a mostrar una faceta reflexiva, esta vez al abordar una problemática que trasciende el mundo del espectáculo: los límites entre la libertad de opinión y la agresión en las redes sociales.