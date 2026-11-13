Robert Pattinson podría ser el nuevo James Bond: por qué es el favorito para interpretar al agente 007

La búsqueda del próximo James Bond sigue generando expectativa en Hollywood y acaba de sumar un nuevo capítulo. Después de meses de rumores y especulaciones, Robert Pattinson aparece como uno de los principales favoritos para convertirse en el nuevo agente 007, un papel que quedó vacante tras la despedida de Daniel Craig en 2021.

Según informó Noticias Argentinas, a partir de información difundida por medios internacionales y el periodista estadounidense Matthew Belloni, la productora Amazon MGM Studios habría ampliado la selección de candidatos e incorporado a dos figuras reconocidas de Hollywood: Robert Pattinson y Nicholas Hoult. Ambos habrían participado de pruebas de cámara para el esperado proyecto que dirigirá Denis Villeneuve.

Robert Pattinson, el nuevo favorito para interpretar a James Bond

El actor británico, conocido mundialmente por su participación en la saga Crepúsculo y por interpretar a Batman, habría conseguido una posición favorable en la competencia por el personaje creado por Ian Fleming.

De acuerdo con la información difundida por Belloni, Pattinson habría recibido condiciones contractuales diferentes de las ofrecidas a otros aspirantes al papel.

Entre ellas, se menciona un compromiso inicial de tres películas, mientras que otros candidatos habrían sido considerados para participar en cuatro producciones.

Además, la propuesta económica para Pattinson sería superior, una señal que algunos medios interpretan como un posible interés especial de los estudios por contratarlo.

Sin embargo, todavía no existe una confirmación oficial de que Robert Pattinson haya sido elegido para interpretar al agente 007.

Por qué Robert Pattinson podría quedarse con el papel de James Bond

Uno de los factores que jugarían a favor del actor es su trayectoria en grandes producciones cinematográficas.

Pattinson logró construir una carrera que combina películas comerciales con proyectos de directores reconocidos.

Después de alcanzar fama internacional con Crepúsculo, protagonizó películas como El faro, Tenet y The Batman, donde interpretó a Bruce Wayne.

Además, existe un vínculo profesional que podría resultar importante para su candidatura: Pattinson trabajó recientemente con Denis Villeneuve en la tercera entrega de Dune.

El director canadiense será el encargado de dirigir la próxima película de James Bond, por lo que ambos ya conocen sus respectivos estilos de trabajo.

Otro aspecto que podría influir en la decisión es la popularidad internacional del actor y su experiencia encabezando franquicias de gran presupuesto.

Quiénes son los otros actores que compiten por convertirse en el agente 007

Aunque Robert Pattinson comenzó a ganar protagonismo en las versiones más recientes, la lista de posibles candidatos continúa abierta.

Entre los nombres que circularon durante las últimas semanas aparecen:

Callum Turner: actor británico conocido por Animales fantásticos, que llegó a encabezar las preferencias de las casas de apuestas.

actor británico conocido por Animales fantásticos, que llegó a encabezar las preferencias de las casas de apuestas. Jack Lowden: protagonista de Slow Horses y uno de los intérpretes mencionados en las últimas pruebas.

protagonista de Slow Horses y uno de los intérpretes mencionados en las últimas pruebas. Josh O’Connor: reconocido por The Crown y Challengers, cuyo nombre también apareció en versiones que lo daban como elegido.

reconocido por The Crown y Challengers, cuyo nombre también apareció en versiones que lo daban como elegido. Nicholas Hoult: actor de Nosferatu, Superman y la saga X-Men, incorporado a las versiones más recientes sobre el casting.

actor de Nosferatu, Superman y la saga X-Men, incorporado a las versiones más recientes sobre el casting. Robert Pattinson: protagonista de The Batman, que ahora aparece como un candidato especialmente fuerte.

La competencia se intensificó después de que trascendiera que la producción estaba evaluando nuevas alternativas antes de tomar una decisión definitiva.

La nueva película de James Bond estará dirigida por Denis Villeneuve

La próxima entrega del agente 007 marcará el comienzo de una nueva etapa para una de las franquicias más exitosas de la historia del cine.

Denis Villeneuve, responsable de películas como Dune, La llegada y Blade Runner 2049, será el director del proyecto.

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman participarán como productores.

La película será la primera de la saga desarrollada bajo el nuevo control creativo de Amazon MGM Studios, después del acuerdo alcanzado en 2025 con los históricos responsables de la franquicia.

El objetivo es presentar una nueva versión del personaje que mantenga su identidad, pero que también permita renovar la historia para las próximas generaciones.

Cuándo se anunciará quién será el nuevo James Bond

La elección del sucesor de Daniel Craig se convirtió en uno de los anuncios más esperados de la industria cinematográfica.

Craig interpretó al agente secreto en cinco películas, desde Casino Royale, estrenada en 2006, hasta Sin tiempo para morir, de 2021.

Desde entonces, numerosos actores fueron vinculados con el personaje, aunque ninguno recibió una confirmación oficial.

La productora Amy Pascal había anticipado que la elección podría conocerse antes de finalizar 2026, aunque todavía no se anunció una fecha definitiva.

Mientras tanto, Robert Pattinson aparece como uno de los nombres más fuertes de la competencia, pero la decisión final continúa en manos de Amazon MGM Studios.

La próxima película de James Bond, conocida provisionalmente como Bond 26, todavía no tiene una fecha oficial de estreno confirmada.