La polémica que protagonizó Robertito Funes Ugarte durante un móvil televisivo tuvo un desenlace inesperado. Después de cuestionar duramente a un empleado de un emprendimiento gastronómico y pedir públicamente que no compraran sus productos, el negocio experimentó un crecimiento extraordinario en las redes sociales.

Se trata de La Crostita, un emprendimiento especializado en sándwiches que pasó de tener apenas 226 seguidores en Instagram a alcanzar los 195.000 en cuestión de horas, según informó PrimiciasYa este lunes 23 de noviembre.

El episodio generó una fuerte repercusión y provocó que miles de usuarios decidieran respaldar al comercio y al trabajador involucrado.

De 226 a 195 mil seguidores: el inesperado fenómeno tras el escándalo de Robertito Funes

Todo comenzó durante la cobertura de la Fugazzeta Fest, un evento gastronómico realizado en las inmediaciones del Planetario de Palermo.

Robertito Funes Ugarte se acercó al puesto de La Crostita para entrevistar a uno de sus trabajadores, identificado como Joaco.

Sin embargo, el empleado estaba ocupado atendiendo a los clientes y le pidió al periodista que esperara unos instantes.

La respuesta no fue bien recibida por el conductor, quien comenzó a cuestionar su actitud frente a las cámaras y terminó calificándolo como «un bobo importante».

Además, se dirigió a los espectadores para pedirles que no compraran en el emprendimiento y sugirió a sus responsables que contrataran trabajadores de mayor edad.

Las imágenes rápidamente comenzaron a circular en las redes sociales y provocaron una ola de críticas contra el periodista.

Pero lo que parecía un episodio perjudicial para el comercio terminó convirtiéndose en una inesperada campaña de difusión.

La cuenta de Instagram de La Crostita sumó casi 195 mil seguidores, mientras miles de usuarios compartían mensajes de apoyo al joven trabajador.

La reacción del emprendimiento después de ganar miles de seguidores

Frente a la repercusión, los responsables de La Crostita utilizaron sus redes sociales para agradecer el respaldo recibido.

En una publicación expresaron su sorpresa por la cantidad de personas que comenzaron a seguirlos después del episodio y destacaron el acompañamiento de quienes defendieron al trabajador.

El mensaje también puso en valor el esfuerzo cotidiano del equipo que forma parte del emprendimiento.

La publicación recibió numerosos comentarios de usuarios que celebraron el crecimiento del negocio y cuestionaron la reacción del periodista.

Qué dijo el empleado que protagonizó el cruce con Robertito Funes

Después de la viralización del video, Joaco, el trabajador involucrado, también habló sobre lo ocurrido.

El joven explicó que estaba cumpliendo con sus tareas cuando el periodista intentó entrevistarlo y reconoció que se sintió nervioso por la situación.

Según relató posteriormente, no esperaba que el intercambio tuviera semejante repercusión en las redes sociales.

Su testimonio generó nuevas muestras de apoyo entre quienes consideraron que simplemente había priorizado la atención a los clientes.

El descargo de Robertito Funes Ugarte tras la polémica

Mientras el emprendimiento sumaba seguidores, Robertito Funes Ugarte decidió responder a las críticas a través de sus redes sociales.

El conductor sostuvo que el empleado había tenido una actitud despectiva desde el comienzo del intercambio y aseguró que existieron comentarios previos que no quedaron registrados en el fragmento viralizado.

También defendió su trabajo y explicó que su intención durante la cobertura era dar visibilidad a los emprendimientos gastronómicos.

Sin embargo, sus explicaciones no lograron detener los cuestionamientos.

El episodio terminó generando el efecto contrario al que había buscado el periodista: lejos de perder apoyo, La Crostita multiplicó su presencia digital y se convirtió en uno de los negocios más comentados del fin de semana.