Un paso al costado y una mampostería de por medio marcaron la diferencia entre la vida y las quemaduras graves durante los festejos por el 154° aniversario de Ezpeleta, en el partido bonaerense de Quilmes.

Reinaldo, un vecino de la zona que aguardaba en la vereda mientras sus hijas compraban comida dentro del local siniestrado, reconstruyó en Todo Noticias los segundos previos a la violenta explosión que dejó siete personas heridas y reveló cómo el grito de alerta de otro cliente le permitió cubrirse detrás de un muro instantes antes de que el fuego estallara por la puerta principal.

Cómo fue el relato del vecino que sobrevivió a la explosión en Ezpeleta

Reinaldo relató en primera persona cómo fue la explosión en Ezpeleta.-

De acuerdo con el testimonio brindado por Reinaldo a la señal TN, el episodio ocurrió en cuestión de segundos mientras aguardaba apoyado en una pared lindera al ingreso del comercio gastronómico en Ezpeleta.

Al notar que el pedido de sus hijas demoraba más de lo habitual, el vecino percibió un sonido agudo proveniente del interior. «Tardaban mucho y, de repente, escuché un zumbido», explicó al detallar el momento en que decidió asomarse por la puerta para observar qué sucedía.

Según su reconstrucción, dentro del comercio vio a Nahuel Aguilar intentando recambiar una garrafa vacía con apuro. Apenas giró nuevamente hacia la vereda, otro cliente que esperaba afuera advirtió el peligro inminente al grito de «¡Esto va a explotar!», permitiendo que Reinaldo se protegiera detrás de la pared contigua justo cuando una llamarada salió despedida hacia la calle.

Desde su resguardo, el testigo observó cómo la fuerza del estallido arrojó hacia el exterior a una joven que permanecía parada cerca del acceso, mientras él lograba salir ileso junto a sus hijas.

Actualización médica: qué pasó con los heridos por la explosión en Ezpeleta y el Hospital de Quilmes

En paralelo a los peritajes técnicos que realizan los Bomberos en el comercio afectado, fuentes sanitarias confirmaron este lunes 23 de noviembre 2026 novedades favorables en la evolución de la mayoría de los pacientes atendidos tras la explosión en Ezpeleta: