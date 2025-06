Roberto Castillo vs Yanina Latorre: el abogado intimó a la conductora y ella lo fulminó

Roberto Castillo inició una guerra mediática y legal con Yanina Latorre luego de que esta hiciera las pases con Ana Rosenfeld y lo señalaran a él de haber creado el conflicto entre ellas.

Roberto Castillo le envió una carta documento a Yanina Latorre y ella lo destruyó al aire

En Infama (América TV) leyeron el documento que trascendió en distintos medios: «Me dirijo a usted, a fin de intimarla formal y expresamente, que se abstenga de realizar cualquier mención pública o privada, independientemente de la veracidad del contenido, que implique la divulgación de información confidencial, conversaciones privadas«, indicaba la carta de documento.

«Le está diciendo a Yanina que no hable más de Castillo, ni de su pareja, ni de su familia«, resumió el panelista Gonzalo Sorbo sobre el contenido de la denuncia.

Yanina Latorre, quien estaba viendo el ciclo de Marcela Tauro, se comunicó en vivo y fulminó al abogado por difundir la carta de documento previo a que se la mandase. Además, lo acusó de querer buscar unos minutos de fama.

“Está de novio con Cinthia y quiere ser mediático. Es una pelotud*z”, atacó Latorre y agregó: “Lo que hace este pobre chico, que es un muy mal abogado, es mandar a los medios una carta documento que todavía no tiene el sello del correo, ni me la mandó a mí. Creo que no está ni mi nombre ni mi apellido, es medio patético todo. Ahí demuestra que tipo de abogado es”.

«No puedo pensar en contestarle a un hombre que fue violento con la madre de sus hijos», sostuvo la rubia, diciendo que eso a ella “lo enaltece”.

Ante las teorías de porque el abogado intento intimarla, Latorre sostuvo que no cree que fuera por las críticas que realizó tras la difusión de los videos donde se lo ve violentando a su ex pareja, sino más bien por las capturas de mensaje que ella posee de él con Ana Rosenfeld.

«Él debe querer mandar una carta documento que no envió todavía para que yo no muestre las pruebas, que no las iba a mostrar. Yo tengo todos los chats donde él me dice todo lo que yo dije de Ana (Rosenfeld). Eso está presentado en la Justicia«, remarcó.

Además, mencionó que Roberto Castillo quería ser invitado de su programa SQP (América TV) pero que ella declinó la oferta porque el abogado intento poner condiciones para la entrevista: que no pasen el video, ni el tape de la mujer denunciando.

“Él quería limpiar su imagen y para mí no se limpia la imagen de un maltratador de mujeres”, cerró la rubia.