MasterChef Celebrity: cómo hacer la masa de tortilla rellena de Sebastián Presta y lograr un dorado perfecto

En las recientes galas de MasterChef Celebrity, el actor y humorista Sebastián Presta sorprendió a los jueces al ejecutar una tradicional tortilla rellena a la chapa, logrando un dorado uniforme, una masa elástica y un queso fundido que le valieron la primera medalla del certamen.

Lejos de las técnicas complejas de la alta cocina, el secreto del plato de MasterChef Celebrity residió en rescatar la receta clásica de la masa santiagueña, cuya textura crocante por fuera y suave por dentro depende enteramente del punto de la grasa, la temperatura del agua y un reposo indispensable.

MasterChef Celebrity: ingredientes exactos para la masa santiagueña y los rellenos de Sebastián Presta

Para preparar cuatro piezas medianas e individuales, los insumos requeridos son económicos, accesibles y directos:

Secos base : 300 g de harina de trigo común (000), una pizca generosa de bicarbonato de sodio y sal fina al gusto.

: 300 g de harina de trigo común (000), una pizca generosa de bicarbonato de sodio y sal fina al gusto. Materia grasa : 60 g de grasa vacuna refinada, derretida y apenas tibia.

: 60 g de grasa vacuna refinada, derretida y apenas tibia. Líquido de hidratación : entre 150 y 180 cc de agua tibia, para conformar la salmuera.

: entre 150 y 180 cc de agua tibia, para conformar la salmuera. Relleno sugerido al estilo MasterChef: 200 g de queso cremoso o muzzarella, 150 g de jamón cocido de buena calidad, rodajas finas de tomate perita y una pizca de orégano seco.

Paso a paso: la técnica para cocinar la tortilla rellena a la plancha o sobre brasas