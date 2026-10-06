MasterChef Celebrity: cómo hacer la masa de tortilla rellena de Sebastián Presta y lograr un dorado perfecto
El comediante Sebastián Presta se llevó la medalla dorada en MasterChef Celebrity con una tortilla rellena norteña, cuya masa crocante y aireada se logra con salmuera tibia y grasa vacuna.
En las recientes galas de MasterChef Celebrity, el actor y humorista Sebastián Presta sorprendió a los jueces al ejecutar una tradicional tortilla rellena a la chapa, logrando un dorado uniforme, una masa elástica y un queso fundido que le valieron la primera medalla del certamen.
Lejos de las técnicas complejas de la alta cocina, el secreto del plato de MasterChef Celebrity residió en rescatar la receta clásica de la masa santiagueña, cuya textura crocante por fuera y suave por dentro depende enteramente del punto de la grasa, la temperatura del agua y un reposo indispensable.
MasterChef Celebrity: ingredientes exactos para la masa santiagueña y los rellenos de Sebastián Presta
Para preparar cuatro piezas medianas e individuales, los insumos requeridos son económicos, accesibles y directos:
- Secos base: 300 g de harina de trigo común (000), una pizca generosa de bicarbonato de sodio y sal fina al gusto.
- Materia grasa: 60 g de grasa vacuna refinada, derretida y apenas tibia.
- Líquido de hidratación: entre 150 y 180 cc de agua tibia, para conformar la salmuera.
- Relleno sugerido al estilo MasterChef: 200 g de queso cremoso o muzzarella, 150 g de jamón cocido de buena calidad, rodajas finas de tomate perita y una pizca de orégano seco.
Paso a paso: la técnica para cocinar la tortilla rellena a la plancha o sobre brasas
- La salmuera inicial: disolver la sal fina en el agua tibia, batiendo con un tenedor hasta que los cristales desaparezcan por completo, garantizando una hidratación homogénea de los secos.
- El arenado con grasa: colocar en un recipiente amplio la harina junto con el bicarbonato de sodio. Volcar la grasa vacuna derretida y trabajar rápidamente con los dedos, formando un arenado suave y templado sin quemar la masa.
- Amasado y descanso obligatorio: incorporar la salmuera en forma de hilo, amasando durante 5 a 7 minutos sobre la mesada hasta obtener un bollo blando, liso y flexible. Cubrir con un paño limpio y dejar descansar durante 30 minutos, ya que este reposo relaja el gluten y evita que la masa se encoja al momento del estirado.
- Estirado y ensamble en crudo: separar el bollo en cuatro porciones similares. Estirar con palo de amasar en forma de círculos finos, colocar en una de las mitades abundante queso, jamón y tomate, doblar como si fuera una empanada gigante y cerrar con un repulgue plano y firme para sellar los bordes de manera hermética.
- Cocción a la bifera: calentar una plancha bifera con estrías a fuego medio, sin necesidad de agregar aceite extra. Colocar la pieza y dorar de 4 a 6 minutos por lado, girándola de manera constante para que la masa adquiera las rayas tostadas típicas, se cocine por dentro y el queso se funda en su totalidad.
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