Romina Yan y el rodaje de Chiquititas en Villa La Angostura: revelan presuntos maltratos de Darío Giordano

La película de Chiquititas, que convirtió los paisajes de Villa La Angostura en un escenario de fantasía, es recordada como uno de los grandes éxitos infantiles de comienzos de los 2000. Sin embargo, detrás de las cámaras habrían ocurrido situaciones muy diferentes de las que mostraba la historia protagonizada por Romina Yan y Facundo Arana. A 25 años de aquel rodaje, volvieron a circular versiones sobre el comportamiento de Darío Giordano, entonces esposo de la actriz y responsable de tareas técnicas y logísticas de la producción.

Según reconstruyeron revista CARAS y distintos medios nacionales, los recuerdos de aquella filmación cobraron actualidad después de las declaraciones de Valentín Yankelevich sobre su relación con su padre. En ese contexto, el periodista Ángel de Brito difundió testimonios de personas que aseguraron haber trabajado con Giordano y que describieron un ambiente de tensión durante la realización de la película en Neuquén.

Chiquititas en Villa La Angostura: las versiones sobre el comportamiento de Darío Giordano

La filmación de Chiquititas: Rincón de Luz comenzó en enero de 2001 y reunió a buena parte del elenco que había conquistado al público desde la televisión.

Para entonces, Romina Yan y Darío Giordano llevaban poco más de dos años casados. Mientras ella protagonizaba la película, él participaba de la organización técnica y logística de una producción que implicaba trasladar actores, equipos y trabajadores hasta distintos escenarios naturales de la Patagonia.

Pero no todos los recuerdos de aquella experiencia serían positivos.

En medio de la reciente controversia familiar, Ángel de Brito aseguró en LAM que recibió mensajes de antiguos compañeros de trabajo de Giordano, quienes cuestionaron su comportamiento profesional.

Uno de los relatos que reprodujo el conductor hacía referencia directa a lo ocurrido durante la filmación en Villa La Angostura.

Según esa versión, algunos trabajadores habrían presenciado situaciones de maltrato y evitaban intervenir por temor a sufrir consecuencias laborales.

Los señalamientos corresponden a testimonios difundidos por el periodista y no fueron corroborados de manera independiente. Tampoco permiten establecer por sí solos qué ocurrió durante aquellas jornadas de rodaje.

Qué contó Ángel de Brito sobre Darío Giordano y Romina Yan

Las versiones sobre la película se sumaron a otros relatos relacionados con los primeros años de la pareja.

Durante una emisión de LAM, De Brito contó que había recibido información de personas que trabajaron en las producciones teatrales de Chiquititas, cuando Giordano todavía no había iniciado su relación con Romina Yan.

Según esos testimonios, el productor habría realizado una apuesta con compañeros de trabajo en la que aseguró que conquistaría a la actriz y terminaría casándose con ella.

El conductor también sostuvo que algunos trabajadores cuestionaban la actitud de Giordano dentro del ambiente televisivo y relacionaban su crecimiento profesional con el vínculo sentimental que mantenía con la hija de Cris Morena.

Se trata de versiones atribuidas a antiguos compañeros de trabajo, cuya identidad no fue difundida públicamente.

Los relatos reaparecieron en medio de las acusaciones de violencia familiar formuladas por Valentín Yankelevich contra su padre, que volvieron a colocar al productor en el centro de la atención mediática.

La película de Chiquititas que se filmó en Villa La Angostura: los escenarios de la Patagonia

Más allá de la controversia, Chiquititas: Rincón de Luz dejó una huella especial en Villa La Angostura, donde se rodaron algunas de sus escenas más recordadas.

La producción, dirigida por José Luis Massa, llegó a los cines argentinos el 12 de julio de 2001 y reunió a Romina Yan, Facundo Arana, Juan Leyrado, Alejandra Flechner y varios de los jóvenes actores que integraban la ficción televisiva.

Entre ellos estaban Luisana Lopilato, Benjamín Rojas, Camila Bordonaba y Felipe Colombo, quienes posteriormente continuarían sus carreras en distintas producciones nacionales.

El rodaje aprovechó algunos de los paisajes más representativos de la región.

El Hotel Lago Espejo fue utilizado para recrear el hogar de los personajes, mientras que otros sectores cercanos al lago Nahuel Huapi y las cavernas del Cerro Leones sirvieron como escenarios naturales.

La elección de Villa La Angostura también representó un desafío para el equipo técnico, que debió organizar traslados, alojamiento y extensas jornadas de trabajo en exteriores.

La despedida de Romina Yan de Chiquititas y el recuerdo de Belén Fraga

Para Romina Yan, aquella película tuvo un significado particular.

Chiquititas: Rincón de Luz representó su despedida de Belén Fraga, uno de los personajes más queridos de su carrera y una figura central del universo creado por Cris Morena.

La actriz había acompañado durante años el crecimiento de la ficción infantil y mantenía un vínculo cercano con los jóvenes integrantes del elenco.

La película trasladó a la pantalla grande la historia que había conquistado a miles de espectadores, con canciones, aventuras y escenarios naturales que aportaron una identidad diferente a la producción.

Su estreno durante las vacaciones de invierno de 2001 volvió a despertar el entusiasmo de los seguidores de la serie.

Con el paso del tiempo, la película quedó asociada tanto al recuerdo de Romina Yan como a los paisajes de la Patagonia, que tuvieron un protagonismo especial en la historia.

Hoy, las declaraciones sobre Darío Giordano volvieron a poner bajo la lupa lo que habría ocurrido detrás de cámaras. Mientras aquellos testimonios permanecen sin verificación independiente, el rodaje de Chiquititas en Villa La Angostura sigue siendo parte de la historia de las producciones audiovisuales realizadas en Neuquén.