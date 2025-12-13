Morena Rial pidió un test de embarazo desde la cárcel y el resultado generó contradicciones

Morena Rial volvió a generar polémica, aún desde la cárcel, ya que solicitó realizarse un test de embarazo ante una sospecha causada por el atraso en su periodo menstrual y finalmente, los resultados crearon contradicciones.

“Furiosa”: el resultado del test de embarazo de Morena Rial desató polémica

El periodista Martín Candalaft señaló que el test de embarazo preliminar dio negativo, sin embargo, la jueza Andrea Rodríguez Mentasty ordenó un examen médico completo para descartar cualquier posibilidad de gestación, lo que incluye un análisis de sangre y una ecografía.

No obstante, el panelista Guido Záffora sostuvo que la directora del penal, en donde se encuentra Morena, está “furiosa” porque miraba la televisión y sintió que todo era un reality show por lo que consideró que no se tomaron las cosas con la seriedad que correspondía. Retuvo el resultado un tiempo porque no quería que se confirmara en televisión.

Por su parte, el abogado defensor de la joven influencer, Martín Leiro, contó que en el momento del análisis “estaba en el sector de visitas de letrado” y añadió: “La llevaron a sanidad, volvió, el servicio se quedó con el test y más tarde, me dijeron que le dio negativo”.