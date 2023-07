San Enrique: Cómo pedirle milagros con esta oración

Cada 13 de julio, la Iglesia Católica conmemora a San Enrique, nieto de Carlomagno y sucesor de los tres Otones, considerado el más grande apóstol de la paz y uno de los más destacados promotores de la civilización occidental, en conjunto con la labor del Papado.

San Enrique es considerado el santo patrón de las personas estériles y de aquellos matrimonios que no tienen hijos, ya que a pesar de estar casado siempre conservó su castidad de mutuo acuerdo con su esposa. Además, protege a los discapacitados o minusválidos, a los reyes, y a las personas rechazadas en las órdenes religiosas.

San Enrique, que heredó el ducado de su padre en Baviera y de adulto se convirtió en uno de los príncipes de Alemania, es considerado uno de los dirigentes de carácter recto y justiciero que atendió a las necesidades de su pueblo y gobernó con mano segura, pero suave.

Aseguraban entonces que San Enrique era un monarca que prefería perdonar a castigar, tras asumir el rol de duque tras la muerte de su padre.

San Enrique es reconocido por todos por su sinceridad y nobleza, quien años más tardes se convirtió en emperador alemán y extendió su actividad para la reforma espiritual del clero. Consciente de la importancia y extensión de las obligaciones que le imponía su cargo, supo mantenerse por la oración, en una actitud de humildad y de temor de Dios.

Cómo pedirle a San Enrique: Conocé su oración

Para pedirle a San Enrique su intervención ante Dios, la oración es la siguiente:

Oh Dios, que has llevado a San Enrique, movido por la generosidad de tu gracia, a la contemplación de las cosas eternas, desde las preocupaciones del Gobierno temporal, concédenos por sus ruegos caminar hacia ti con sencillez de corazón en medio de las vicisitudes de este mundo.

Oh emperador, San Enrique, máximo patrono alemán y reconocido patriarca europeo, bondadoso hombre de brillantes virtudes, caballero misericordioso, te pido que me cuides de mis enemigos, haz que logre perdonarlos así como tú perdonaste la traición de tus súbditos.

Alimenta mi corazón de todo lo bueno que hay en ti, protégeme con tu escudo milagroso que tú realizaste en tus maravillosas expediciones; sé el emperador de mis decisiones a tomar de ahora en adelante. Oh Dios, que en este día has hecho pasar al bienaventurado Enrique, tu confesor, de un trono terrenal al reino eterno, haz, te lo imploramos, que así como él triunfó por tu gracia de las seducciones del siglo, despreciemos nosotros también los vanos atractivos del mundo para presentarnos a ti con un corazón puro.

Glorioso San Enrique, siervo de Dios, tú que fuiste capaz de seguir la senda del Maestro, intercede por todos nosotros, por nuestras necesidades materiales y espirituales, para que podamos llegar a la diestra del padre; aboga para que miles de personas que pasan hambre y sed de justicia puedan vivir dignamente.

Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.

Amén.