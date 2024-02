Sancionaron a Rosina de Gran Hermano: qué dijo la madre luego del «castigo» a su hija

El ingreso de Fabiana, la mamá de Rosina, a la casa de Gran Hermano se vio opacado por la dura sanción que recibió su hija. La uruguaya rompió las reglas del «Congelados», el juego que obliga a los jugadores a quedarse inmóviles mientras los visita un familiar.

En ese contexto, Rosina no pudo contener sus ganas de saber por Mágica, su gatita y pese a no tener respuesta de su madre, fue sancionada por la producción de Telefe.

“Ahora estoy un poquito mejor pero me desperté medio triste”, le dijo Fabiana a Georgina Barbarossa.

«Estaba concentrada en lo que le estaba diciendo– continuó la madre de Rosina- No me imaginé que me fuera a decir nada. Cuando preguntó por Mágica, yo seguí como si nada. No le iba a contestar”.

“Obviamente que ella quiere saber información, pero no le contesté. Ella ya le había preguntado a la producción por la gata”, reveló Fabiana.

Respecto a la sanción que recibió Rosina, comentó: “Cuando salí de la casa, no pensé que la iban a sancionar. Es verdad que la sanción podría haber sido peor”.

Repechaje: quiénes pueden volver a Gran Hermano

Lucia abandonó la casa de Gran Hermano. Sin embargo pese a su eliminación, la salteña es una de las habilitadas para el repechaje que anunció la producción del reality. Además de Luchi, Hernán, Axel, Williams, Isabel, Catalina, Florencia, Denisse, Alan, Sabrina y Joel son los jugadores que pueden volver a la casa.

La única jugadora que no tiene chances de regresar al reality es Carla, La Chula, que semanas atrás renunció al programa y motivó el ingreso de Virginia.