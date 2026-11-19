Sandra Borghi atraviesa una nueva etapa personal y decidió compartir su felicidad con sus seguidores. La periodista publicó un álbum de fotos junto a su pareja, el empresario turístico Pablo Rodríguez, y acompañó las imágenes con una profunda reflexión sobre el amor después de los 50, la maternidad y la importancia de no abandonar los sueños personales.

Según publicó el medio La Pampa Nuestra el miércoles 18 de noviembre, Borghi compartió imágenes de un viaje romántico con su novio y dejó un mensaje en el que explicó cómo cambió su manera de entender las relaciones y su rol como madre. La publicación también puso en primer plano la nueva vida que construyó después de separarse de Fernando Casanello, con quien estuvo en pareja durante 14 años.

Sandra Borghi y su nueva pareja: el mensaje sobre volver a enamorarse a los 50

A través de sus redes sociales, la periodista mostró diferentes momentos compartidos con Pablo Rodríguez y reconoció que volver a apostar al amor después de una separación no fue sencillo.

“Claro que no fue fácil volver a creer en el amor a los 50. Pero acá estoy, enamorada de un hombre que me completa”, expresó Borghi.

La conductora también reflexionó sobre el ejemplo que quiere transmitirles a sus hijos y la importancia de que la maternidad no implique renunciar a los deseos personales.

En su mensaje, destacó que quiere ser recordada como una mujer que se animó a cumplir sus sueños, trabajar por sus objetivos, disfrutar de sus amistades y comenzar nuevamente cuando las circunstancias lo requieran.

“No quiero que recuerden a una mamá que se olvidó de vivir. Quiero que recuerden a una mamá que siempre tuvo sueños”, escribió.

La publicación generó repercusión por el tono íntimo de sus palabras y por la manera en que vinculó su nueva relación sentimental con los cambios que decidió realizar en su vida.

Quién es Pablo Rodríguez, el empresario que conquistó a Sandra Borghi

Pablo Rodríguez es un empresario vinculado con el sector turístico, especialmente con el marketing hotelero y el desarrollo de destinos internacionales.

La periodista contó en una entrevista con Revista Gente, publicada en abril de 2026, que se conocieron a través de una amiga en común, Soledad Lladó, durante encuentros relacionados con sus actividades profesionales.

En aquel momento ambos estaban en pareja, por lo que el vínculo no avanzó más allá de una relación cordial.

Tiempo después, tras sus respectivas separaciones, comenzaron a encontrarse y descubrieron que tenían intereses y proyectos en común.

Borghi también reveló que Rodríguez preparó una romántica propuesta de noviazgo, que incluyó cerezas, champán, un corazón de coral y una carta acompañada por un mapa del mundo para elegir su próximo destino juntos.

La nueva vida de Sandra Borghi después de dejar la televisión

La nueva relación sentimental llegó en medio de importantes cambios profesionales.

Después de 25 años de trayectoria en televisión, Borghi decidió cerrar su etapa como conductora de Mediodía Noticias, en El Trece, para concentrarse en proyectos propios.

En septiembre de 2026 presentó Estudio Borghi, un emprendimiento especializado en comunicación, oratoria y asesoramiento para empresas y profesionales.

Durante una entrevista con Revista Gente, la periodista explicó que su pareja también fue una influencia importante a la hora de animarse a desarrollar esta nueva faceta empresarial.

Actualmente combina su proyecto profesional con su participación en Radio Mitre, los viajes y una rutina que busca darle mayor espacio a su familia y a sus intereses personales.

Sandra Borghi y su reflexión sobre la maternidad y las segundas oportunidades

Uno de los aspectos más destacados de su publicación fue el mensaje dirigido a sus hijos.

Borghi explicó que desea transmitirles la importancia de construir una vida propia, conservar la independencia y no abandonar los proyectos personales por una relación.

También señaló que aprender a hacerse tiempo para una misma es parte de ese proceso de crecimiento.

A los 50 años, la periodista atraviesa una etapa marcada por nuevos proyectos, viajes y una relación que decidió vivir públicamente, después de una separación que significó un cambio importante en su vida.

Su reciente publicación refleja esa transformación y el deseo de demostrar que siempre existe la posibilidad de comenzar una nueva historia, tanto en el amor como en el trabajo