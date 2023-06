Santi Maratea sobre el cuestionamiento al fideicomiso: «¿Están diciendo que la AFiP de Neuquén es turbia?»

Luego de conocerse que la Inspección General de Justicia (IGJ) declaró “irregular e ineficaz” el fideicomiso que inscribió Santiago Maratea en Neuquén, para recaudar fondos para pagar la deuda del club Independiente, el influencer hizo su descargo y habló de los cuestionamientos.

“Santi Manotea es tendencia porque IGJ dijo que el fideicomiso presenta irregularidades. Ahora les preguntó, ¿alguien leyó cuáles son la irregularidades que marca? Jajajaj lean, chicos. Spoiler alert: están quedando como unas ridículas», expresó Maratea en Twitter.

A través de historias de Instagram, amplió su versión. Comentó que tenían que presentar el fideicomiso el 29 de mayo y lo hizo el 31 de mayo. Esa es irregularidad, que “ya está subsanada porque ya se presentó el fideicomiso y nos llegó la confirmación de la inscripción en IGJ”.

“La IGJ hace dos semanas pidió que mostrara el fideicomiso. Nosotros se lo mostramos, aunque yo no vivo en Capital, Pepe Santoro tampoco y Diego, que es el otro hincha que participa, vive en Neuquén. Independiente no queda en Capital y América de México, que es el primer acreedor, tampoco, por lo tanto, no hay nada que una al fideicomiso con Capital”, manifestó el influencer.

Y agregó: “Lo que quieren instalar que el fideicomiso es recontra turbio. ¿Cómo se aprobó entonces? ¿Cómo tenemos un CUIT? ¿ Por qué lo hicimos en Neuquén? ¿Están diciendo que toda la escuela de escribanos de Neuquén y la AFIP de Neuquén es igual de turbia y está en complicidad conmigo? Se te cae la mentira. Por eso nunca hablan de la escuela de escribanos en Neuquén y de la AFIP. A ellos no los cuestionan, porque saben que es imposible”.

El influencer sostuvo sobre los cuestionamientos que “se hizo un show de algo que era simple” y dijo que “en este país la verdad a veces es poco creíble”.

También compartió que hasta el momento ya se lleva recolectado 811.636.550 pesos.

Piden suspender la colecta de Santi Maratea

«Es irregular e ineficaz, tendría que suspenderse la colecta«, señaló Ricardo Nissen, titular de IGJ.

“Lo ideal es que presente el fideicomiso en la Ciudad. Mientras tanto, nosotros los declaramos irregular e ineficaz. Es decir, que no tiene efectos frente a la IGJ y el fiduciario no podría alegar para sí los beneficios que tiene”, comentó el funcionario, al ser consultado sobre la inscripción del fideicomiso en Neuquén.

Missen sostuvo en AM750 que por ahora tendría que suspenderse la eficacia de la colecta hasta tanto logren la inscripción.

Enfatizó en la entrevista radial que se pidió que la Justicia que ponga un interventor “para que le de transparencia” y darle “seguridad a Independiente y a los aportantes”.