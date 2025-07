Jorge Lanata falleció a fines de 2024. Por primera vez tras la muerte del periodista, su exesposa Sara Stewart, habló sobre distintos temas: su relación con el exconductor luego de la separación, las creencias y el cariño de la gente hacia ella tras el trasplante de riñón. Mirá acá todo lo que dijo.

Sara Stewart Brown habló sobre su relación con Jorge Lanata, tras su muerte: «Lo quiero para siempre»

Sara Stewart Brown se casó con Jorge Lanata en 2011. Luego de siete años, la pareja tomó caminos separados, pero la buena relación permaneció hasta el fallecimiento del periodista en 2024.

La artista plástica habló sobre el cariño que le tuvo al periodista hasta su último día: «Podés querer a alguien para siempre. Y también sé que ese amor se puede transformar. No siempre tiene que ser de pareja. Las relaciones pueden convertirse», aclaró.

Después de estas palabras, Stewart Brown mencionó el gran lazo que existió con Lanata y sus hijas: «Seguimos siendo familia sin necesidad de estar juntos, lo de familia ensamblada sucedió toda la vida».

Sara también habló sobre las creencias del polémico conductor: «Jorge fue agnóstico la mayor parte de su vida, pero cuando se puso más grande cambió bastante». Explicó que, con el pasar de los años, cambió su pensamiento: «Es cierto que cuando él se hizo más grande, terminó acercándose a distintas religiones. Tuvo una gran amistad con un rabino».

Para cerrar, contó una intimidad: reveló qué fue lo que pasó con los famosos gatos de Lanata: «Se los mandó a Lola. Son unos gatos rusos hermosos, pero quilomberos. Gatini y Gatuni se llaman. Y conviven con Bitch, la perra rescatada que se los banca», explicó.

Sara Stewart Brown: su historia y su poca presencia mediática

Luego de hablar sobre distintos temas de Lanata, la artista fue consultada por su poca presencia en los medios, a lo que respondió: «Conozco muy bien el medio por haber estado muchos años con él. Sé que cuando vos entrás, chau. Abrís una puerta que no se cierra nunca más y quedás expuesta«, se explayó.

También opinó sobre el cariño que le tiene la gente, luego del trasplante de riñón a Lanata: «Me siento muy querida por gente que no me conoce, comprobé que la gente lo siente como un acto de amor enorme«.

Sara explicó que su obra artística no busca transmitir algún mensaje: «Noto que hago una búsqueda por lo visual y no busco transmitir mensaje. Hay gente que encuentra otros sentidos y está muy bien, pero no es mi intención», aclaró.