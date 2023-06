Silvana se olvidó un ingrediente fundamental y el jurado no la perdonó en MasterChef Argentina

Como cada semana, se realizó una nueva instancia de «última chance» en MasterChef Argentina, el ciclo gastronómico de Telefe, en la que los participantes deben sobresalir para evitar la gala de eliminación de los domingos.

Este jueves, los cocineros tuvieron como consigna preparar alguno de los platos con los que Claudia Villafañe, que participó como jurada invitada, logró ganar la edición «Celebrity» de la competencia tiempo atrás.

Una vez consumido el tiempo asignado para las preparaciones, el jurado, integrado por los experimentados chefs Damián Betular, Germán Martitegui y Danoto de Santis comenzaron a degustar los diferentes platos que acercaron los participantes.

Luego de elegir los primeros cocineros que subirían al balcón, que permite evitar la instancia de eliminación, el último lugar disponible quedó entre Silvana y María Sol, cuyas recetas no terminaron de convencer.

Sin embargo, y con el suspenso propio del reality que conduce Wanda Nara, fue finalmente Silvana quien quedó afuera del balcón y tendrá que ir a la instancia de eliminación del próximo domingo.

La participante había preparado carne a la portuguesa con arroz a la manteca, pero a la hora de mostrar su plato, olvidó un ingrediente clave, que el jurado no dejó pasar en su evaluación.

Nada mas ni nada menos que la salsa, fundamental para la receta, estuvo ausente en la performance de Silvana, quién finalmente pasó a la siguiente instancia de eliminación del reality, que paulatinamente se acerca a su final.

Se desplomó el rating de MasterChef y no fue otra vez lo más visto de la televisión de aire

La emisión de este martes 13 de junio no fue un buen día para Masterchef en la pantalla de Telefe, ya que no sólo no fue lo más visto del día con los 8.9 puntos de rating que alcanzó, sino que se vio superado por dos programas, quedando en el tercer lugar del podio.

A pesar del juego con su participante favorito, Juan Francisco al que le dibujó un corazón en la masa de su preparación, la conductora del programa de cocina Wanda Nara perdió el liderazgo frente a Telefe Noticias que con los 9.6 puntos promediados fue lo más visto de la jornada en la televisión abierta.

En tanto, el segundo programa más visto del día fue Los 8 escalones en El Trece, que sumó 9.5 puntos de rating logrados con el ciclo de preguntas y respuestas, bajo la conducción de Guido Kaczka.