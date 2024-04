Qué pasó con «Furia» en Gran Hermano: «Me preocupa porque es un tema de la sangre»

En estas horas, Juliana «Furia» abandona la casa de Gran Hermano para atender su salud, luego del anuncio hecho anoche por el conductor Santiago del Moro. Por el momento se evitó dar un diagnóstico, pero la «hermanita» habló ayer sobre su requerimiento médico.

«No quiero asustar a nadie. Algo salió mal en un estudio y hay que corroborar» contó Juliana «Furia» en diálogo con Santiago del Moro este martes, en la previa de la salida de la jugadora de la casa de Gran Hermano.

Así, Juliana «Furia» indicó que tiene una infección urinaria y que se encuentra en tratamiento con antibióticos. «La médica me dijo que no me asuste, que no me preocupe. Todo tiene tratamiento y se puede tratar acá adentro, es lo que me transmite la producción» señaló la jugadora.

«A mi me preocupa porque tengo un curriculum familiar, cuando veo dos médicos me asusto creo que porque también lo viví, pero no hay que asustarse. Es un tema de la sangre» adelantó Juliana «Furia» sobre su situación personal.

La entrenadora explicó también que está haciendo ayuno y se encuentra ejecutando una dieta líquida. «A mi me perjudicó quedarme sin comer, porque soy de tener anemia. Además del estrés o llegar a discusiones muy altas. El cuerpo va respondiendo» agregó Juliana «Furia» sobre su estado de salud.

Cómo será el protocolo de aislamiento de «Furia» fuera de la casa de Gran Hermano

Antes de charlar con Juliana «Furia», Santiago del Moro dio más detalles del operativo para sacar de Gran Hermano a la competidora y luego reingresarla, siempre respetando el aislamiento, principal requisito y característica del reality de Telefe.

Al respecto, indicó que «ella va a ir a un lugar ya establecido» para realizarse los chequeos. Durante el viaje, «se aplicará todo tipo de protocolo para que no se rompa el aislamiento, va estar con auriculares y música», precisó el conductor de Gran Hermano.

Además, Santiago del Moro anticipó que «probablemente» no se vea su regreso a la competencia, que se producirá en las próximas horas, tras visitar un centro de salud.