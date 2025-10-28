Sin harina ni horno: cómo hacer pan nube, alto en proteína e ideal para el desayuno 

El pan nube se volvió una de las alternativas preferidas para quienes quieren incorporar más proteína en su alimentación y evitar las harinas. Suave, esponjoso y muy fácil de preparar, es ideal para desayunos o meriendas, y se puede acompañar tanto con opciones dulces como saladas. Además, solo requiere unos pocos ingredientes que es posible que ya tengas en tu casa.

Otra ventaja de esta receta es que no necesita horno, lo que la convierte en una opción rápida y práctica para arrancar la mañana. Es perfecto para quienes tienen poco tiempo o no quieren encenderlo en días calurosos. Además, al estar hecho de manera principal con huevos y queso crema, ayuda a prolongar la sensación de saciedad durante más tiempo.

Paso a paso: cómo hacer pan de nube

Ingredientes:

3 huevos

3 cucharadas de queso crema

1 cucharadita de polvo para hornear (opcional, para más volumen)

Pizca de sal

Preparación:

Separar las claras de las yemas.

Batir las claras con la pizca de sal (y el polvo para hornear si se usa) hasta lograr un punto nieve firme.

En otro recipiente, mezclar las yemas con el queso crema hasta obtener una crema homogénea.

Incorporar las claras batidas a la mezcla de forma suave, con movimientos envolventes, para mantener el aire.

Calentar una sartén antiadherente a fuego bajo y colocar porciones de la mezcla formando discos.