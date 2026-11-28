Cascaritas de naranja confitadas: el dulce casero que no puede faltar en la mesa navideña
Con pocos ingredientes podés transformar las cáscaras de naranja en un dulce irresistible. Son ideales para acompañar el café, decorar postres o sumar al pan dulce casero.
Las cascaritas de naranja confitadas son una de esas recetas tradicionales que permiten aprovechar al máximo los ingredientes y preparar algo delicioso sin gastar de más.
Con una textura tierna, un intenso aroma cítrico y una cobertura de azúcar, este dulce casero resulta ideal para disfrutar durante las fiestas de fin de año.
También se pueden bañar en chocolate, incorporar a budines y pan dulces o presentar en pequeños frascos como regalo navideño.
Ingredientes para preparar cascaritas de naranja confitadas
- 3 naranjas.
- 250 gramos de azúcar.
- 250 mililitros de agua.
- Azúcar extra para rebozar.
Cómo hacer cascaritas de naranja confitadas, paso a paso
- Lavar muy bien las naranjas y retirar las cáscaras.
- Cortarlas en tiras finas y de tamaño similar.
- Colocarlas en una olla con agua, llevar a hervor y cocinar durante cinco minutos.
- Escurrir y repetir el procedimiento dos veces más para reducir el sabor amargo.
- En otra olla, colocar el azúcar y los 250 mililitros de agua.
- Incorporar las cáscaras y cocinar a fuego bajo durante aproximadamente 40 minutos, hasta que estén tiernas y ligeramente transparentes.
- Retirar las tiras y dejarlas secar sobre una rejilla o papel manteca durante varias horas.
- Una vez secas, pasarlas por azúcar para conseguir la clásica terminación.
El secreto para conseguir unas cascaritas de naranja irresistibles
Una de las claves de esta preparación consiste en hervir las cáscaras varias veces antes de incorporarlas al almíbar. Este procedimiento permite suavizar su sabor amargo.
También es importante mantener el fuego bajo durante la cocción y respetar el tiempo de secado.
Para darles un toque especial, se puede sumergir la mitad de cada cascarita en chocolate semiamargo derretido y dejar enfriar hasta que se solidifique.
La combinación del cítrico con el chocolate convierte a esta sencilla receta en una alternativa ideal para sumar a la mesa dulce de Navidad.
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