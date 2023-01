Condenaron al abusador de Belén López Peiró, autora de «Por qué volvías cada verano»

«Se acabó»: con esa contundente frase, la escritora argentina Belén López Peiró hizo público este martes que después de nueve años y una denuncia judicial de por medio, según ella misma contó en una columna del diario «El País», su tío deberá cumplir una condena de diez años de cárcel por abusar sexualmente de ella en reiteradas oportunidades entre los 13 y 17 años.

López Peiró es popularmente conocida por su libro «Por qué volvías cada verano», la obra donde relata en tercera persona el dolor y el daño generado por esos abusos reiterados en su adolescencia, que rompieron a su familia – como sucede en todos los casos – y que implicó el silencio cómplice de todo un pueblo.

Junto a su segunda obra «Donde no hago pie», la joven escritora llegó íntimamente a miles de mujeres que pudieron hablar de sus abusos intrafamiliares y que, como en el icónico caso de Thelma Fardín en su denuncia contra Juan Darthés, entendieron que «eso» que les había pasado era, sin vueltas, un abuso sexual.

«Ahora lo digo bien, con todos los nombres que alguna vez no pude decir: Claudio Sarlo, excomisario de la provincia de Buenos Aires, tío político, padre de familia, abusó sexualmente de mí cuando era una niña y veraneaba en Santa Lucía, el pueblo donde nació mi madre. Abusó sexualmente de mí cuando todavía no sabía lo que era el amor» contó ella misma en la cruda carta que publicó en el diario español.

Para Belén (como para todas las denunciantes) ese proceso significó asistir ante una Justicia revictimizante que, según ella misma cuenta, le implicó «nueve años y una denuncia. Declaraciones, pericias psicológicas, viajes de ida y vuelta a comisarías, fiscalías, tribunales de la nación. Un expediente: 500 páginas. Dos abogados. Una procuradora. Una comisión de justicia. Terapia por 15 años. ¡La mitad de mi vida!«.

Después de dos libros populares, nueve años de proceso y la reconstrucción personal de una sobreviviente, Belén supo que al final hay recompensa.

Pensé que nunca iba a poder escribir esto. Un cierre. Un final a esta historia. Pero lo hice. Se acabó. Por fin, después de nueve años, hubo justicia. https://t.co/VLJG1ToaDB pic.twitter.com/bAxYo59hDH — Belén López Peiró (@Belenlopezpeiro) January 3, 2023

La importancia de denunciar, la importancia de la fuerza colectiva

En diversas entrevistas, Belén López Peiró declaró que «para mí la fuerza colectiva fue esencial» frente al proceso de denuncia.

«Cuando hice la denuncia en 2014 estaba sola. Estaba acompañada de mi familia más íntima, pero me sentía muy sola. Además, me daba vergüenza, era algo que quedaba dentro del ámbito privado, doméstico» contó la escritora.

Sin embargo el 3 de junio de 2015, el día de la primera movilización por «Ni una menos» en Argentina cambió su perspectiva. «A esa primera manifestación no fui porque realmente no sabía si formaba parte de eso o no. Es tanta la disociación que se produce, tanta la vergüenza que se puede sentir de salir a la calle y decir ‘Yo también fui abusada, yo también fui parte de esto’… De pronto, las vi tan empoderadas, tan fuertes, que sinceramente dejé de sentirme sola y dije: hay un lugar donde puedo descansar y que el dolor sea más liviano» concluyó Belén.