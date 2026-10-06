Sofi Martínez se quebró al hablar de la despedida de Lionel Messi: la confesión que la emocionó

La periodista no pudo ocultar su emoción al referirse al último partido del capitán con la Selección Argentina. Además, recordó la histórica entrevista que le hizo durante el Mundial de Qatar 2022 y reveló cómo aquel momento cambió para siempre su carrera.

La despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina moviliza al mundo del fútbol y también a quienes acompañaron de cerca buena parte de su recorrido. Una de ellas es Sofi Martínez, quien se mostró profundamente emocionada al hablar del cierre de una era.

La periodista participó de Nadie Dice Nada, el programa de Luzu, y reflexionó sobre lo que significa para toda una generación dejar de ver al capitán con la camiseta argentina.

Según publicó PrimiciasYa, Martínez destacó que hay millones de hinchas que prácticamente no recuerdan una Selección Argentina sin Messi y reconoció que el momento también la atraviesa desde un lugar personal y profesional.

Sofi Martínez recordó la entrevista con Messi que recorrió el mundo

Durante la charla, inevitablemente apareció el recuerdo de Qatar 2022 y de aquella entrevista que se convirtió en uno de los momentos más recordados de la cobertura del Mundial.

Tras la semifinal ante Croacia y antes de la final frente a Francia, Martínez sorprendió a Messi con unas palabras que rápidamente se viralizaron alrededor del mundo. En lugar de hacerle una pregunta tradicional, le transmitió el agradecimiento de los argentinos por todo lo que había generado a lo largo de su carrera.

A casi cuatro años de aquel episodio, la periodista admitió que todavía sigue ligada a ese momento.

“Mi carrera está marcada por ese momento y ese Mundial”, reconoció al recordar la enorme repercusión que tuvo la entrevista. Incluso contó que todavía hoy, cuando viaja o se encuentra con personas en distintos lugares, le mencionan aquella charla con el capitán.

La confesión de Sofi Martínez sobre aquel momento

Martínez explicó además por qué decidió decirle esas palabras a Messi antes de conocer el resultado de la final de Qatar.

La periodista sentía que todo lo que el futbolista había conseguido y generado entre los argentinos ya era mucho más importante que lo que pudiera ocurrir en el último partido del Mundial.

Por eso decidió expresárselo en ese instante, pese a los nervios y la emoción.

También reveló un detalle que todavía la sorprende: habitualmente puede trabarse al hablar cuando está nerviosa, pero aquella vez las palabras surgieron con naturalidad.

Ahora, ante la despedida del capitán, ese recuerdo volvió con fuerza. Para Martínez, el adiós de Messi no representa solamente el final de una etapa deportiva: marca el cierre de una época para toda una generación que creció viendo al 10 con la camiseta argentina.