A horas de la última función, Lionel Messi compartió un sentido mensaje en redes sociales

¡Llegó el día! Se viene la última función del «10» y el fin para una de las eras más gloriosas del fútbol argentino. Lionel Messi vivirá está noche uno de los momentos más especiales de su carrera deportiva profesional. Nada menos que el capítulo final con su amada Selección Argentina.

El astro argentino afronta las horas previas intensamente, a pura risa y diversión, pero también lleno de emociones. A horas del partido ante Benín, y luego de su último entrenamiento bajo las órdenes de Lionel Scaloni, el rosarino se manifestó en redes sociales y dedicó un sentido mensaje a los fanáticos.

"MOMENTOS ESPECIALES QUE SÉ QUE VOY A EXTRAÑAR". El último mensaje de LEO MESSI, antes de lo que será su emocionante despedida de la Selección Argentina. https://t.co/lz2BzAHEbV October 5, 2026

«Momentos especiales que sé que voy a extrañar…«, fue el emotivo mensaje de Messi, acompañado por una bandera de Argentina y fotos de la práctica, con todo el grupo unido y a pura risa.

El rosarino se unió a la concentración argentina el pasado domingo, luego de permanecer unos días junto a su familia. Y ayer, en el predio de Ezeiza que lleva su nombre, el jugador de Inter Miami disfrutó por penúltima de sus compañeros, a pura risa, distención y diversión.

De cara al encuentro, que también contará con De Paul, Otamendi, Lo Celso y Tagliafico, quienes no habían estado presentes en las goleadas contra Bolivia (4-0) y Burkina Faso (7-0), Messi fue el más buscado por todos en la práctica, que contó con 15 minutos abiertos a la prensa.

Primero hubo trabajos en el gimnasio y luego, en el campo, una entrada en calor al mando del profe Martín, ejercicios con pelota y, finalmente, junto al DT Scaloni, ejercicios tácticos junto al posible once que hoy, desde las 20, saldrá a cancha en el Estadio Monumental.

En el predio también estuvieron presentes Ezequiel «Pocho» Lavezzi, excompañero de Leo en la Selección, y el Kily González, su actual entrenador en Inter Miami. Nadie se quiere perder la última pincelada del «10», cuyo debut con la albiceleste se produjo en 2005.