Tamara Báez se arrepintió de la reconciliación con L-Gante: “Quiero estar sola”

Hace muy poco, Tamara Báez y Elián Valenzuela anunciaron su reconciliación, a pesar de que el cantante pasó días en Europa con Wanda Nara y que la influencer hasta hace muy poco se mostraba en pareja con Thiago Martínez. Sin embargo, la reconciliación duró muy poco porque ella contó en redes sociales que prefiere estar sola. Los detalles en esta nota.

Por qué Tamara Báez se arrepintió de la reconciliación con L-Gante

“Lo único que sé es que quiero estar sola para poder pensar en mí, solucionar cosas que solo pasan por mi cabeza. Brindar demasiado también te destruye”, escribió Tamara Báez en su cuenta de Instagram, en clara referencia a su reconciliación con L-Gante.

El posteo lo hizo después de que saliera una entrevista que Elián hizo en “Mujeres Argentinas”, en la cual habló de ella y dijo que es la mujer que ama. Pero algo habrá pasado para que ella decidiera que era mejor alejarse nuevamente.

“Dejé de creer en las palabras y empecé a prestar atención a las actitudes. El comportamiento nunca miente. Y sí, yo quise estar así porque no era lo mismo. Lo que más quiero es estar en paz. Cuesta, pero se va a poder”, expresó Tamara. Luego publicó una foto de su hija y explicó: “Voy a estar enfocada en ella y en mí”.

L-Gante: “La mujer que amo es Tamara Báez”

María Belén Ludueña fue hasta el country Don Joaquín, en Canning, para entrevistar a Elián Valenzuela en su casa, luego de que el cantante anunciara su reconciliación con Tamara Báez, la madre de su hija. “Me gusta ser papá, me da energía, mi hija lo es todo. La reconciliación con Tamara es algo que esperaba hace mucho tiempo, la mujer que amaba y que amo es ella”, reveló L-Gante, que consideró que el abogado de ella era quien impedía que pudieran tener un diálogo adulto y sincero.

Con información de NA