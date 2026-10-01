La receta de la abuela que vuelve: el postre económico de pocos ingredientes ideal para el domingo

Con pan, leche, huevos y azúcar se puede preparar uno de los postres más tradicionales de la cocina argentina. El budín de pan es fácil, rendidor y una excelente alternativa para aprovechar lo que quedó en casa.

Hay recetas que nunca desaparecen del todo. Pasan los años, llegan nuevos postres y tendencias gastronómicas, pero los clásicos de las abuelas siempre encuentran la manera de volver a la mesa.

Uno de ellos es el budín de pan casero, una preparación sencilla que tiene una gran ventaja: necesita pocos ingredientes y permite aprovechar ese pan que quedó del día anterior.

Además, se puede preparar con anticipación y guardar en la heladera, por lo que resulta ideal para resolver el postre del almuerzo del domingo.

Budín de pan casero: los ingredientes

Para preparar un budín de aproximadamente 6 a 8 porciones se necesita:

300 gramos de pan.

750 ml de leche.

3 huevos.

150 gramos de azúcar.

1 cucharadita de esencia de vainilla.

Ralladura de limón o naranja, opcional.

Para el caramelo:

100 gramos de azúcar.

Unas cucharadas de agua.

También se pueden incorporar pasas de uva, chips de chocolate, nueces o pequeños trozos de manzana, aunque la versión tradicional no los necesita.

Cómo hacer budín de pan, paso a paso

Primero, cortar el pan en pequeños trozos y colocarlo dentro de un recipiente grande. Agregar la leche y dejar reposar entre 15 y 20 minutos para que se ablande bien.

Mientras tanto, preparar el caramelo. Colocar el azúcar en una sartén o cacerola pequeña y llevar a fuego bajo hasta obtener un tono dorado. Distribuirlo inmediatamente sobre la base y los laterales del molde.

Cuando el pan esté completamente húmedo, desarmarlo con un tenedor o procesarlo brevemente si se busca una textura más uniforme.

En otro recipiente, mezclar los huevos con el azúcar y la esencia de vainilla. Incorporar esta preparación al pan y mezclar hasta integrar.

Volcar todo dentro del molde caramelizado.

Cuánto tiempo necesita en el horno

El budín de pan se cocina a baño María en horno precalentado a unos 170 °C.

Dependiendo del tamaño y profundidad del molde, puede necesitar aproximadamente 45 a 60 minutos.

Para comprobar que está listo, introducir un cuchillo o palillo en el centro. Debe salir prácticamente limpio.

Una vez fuera del horno, hay que dejarlo enfriar antes de desmoldarlo. Para lograr una textura más firme, lo ideal es llevarlo algunas horas a la heladera.

El secreto para que el budín de pan quede cremoso

Uno de los principales errores es utilizar demasiado pan o cocinarlo de más. La mezcla debe quedar bastante húmeda antes de entrar al horno, ya que durante la cocción se irá afirmando.

El baño María también es importante porque permite una cocción más suave y uniforme.

Para servirlo, alcanza con el caramelo que queda en el molde, aunque los más golosos pueden acompañarlo con dulce de leche o crema batida.

Simple, rendidor y elaborado con ingredientes que suelen estar en casa, el budín de pan demuestra por qué algunas recetas de las abuelas nunca pasan de moda.