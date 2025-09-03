Telefe anunciará los participantes de MasterChef Celebrity con un programa especial: cuándo será

Vero Lozano anunció que luego del partido de Argentina por Eliminatorias, Telefe presentará un programa especial para dar a conocer los participantes que tendrá la próxima edición de MasterChef Celebrity. Los detalles en esta nota.

Telefe anunciará los participantes de MasterChef Celebrity

Vero Lozano anunció en su programa Cortá por Lozano que este jueves 4 de septiembre 2025, al término del partido de Argentina y Venezuela, Telefe presentará un programa especial llamado “Se encienden las hornallas”, en donde ella y Wanda Nara darán a conocer quiénes son los 24 participantes que estarán en la nueva temporada del reality de cocina denominado MasterChef Celebrity.

Así, el canal de las pelotas no deja nada librado a al azar y pone toda su maquinaria a disposición de la nueva versión del reality culinario. La gerencia busca prevenir para que no ocurra lo mismo que con La Voz Argentina, que entregó la versión más aburrida y baja en audiencia de su historia.

🤩 ¡Nos preparamos para conocer a los 24 participantes de #MasterChefCelebrity! 💫🍩



Este jueves mirá #SeEnciendenLasHornallas al término del partido de Argentina con @verolozanovl y @wanditanara 📺 pic.twitter.com/hvKJtDVhyA — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) September 2, 2025

