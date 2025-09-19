Cambios en Telefe: qué pasará con La Voz Argentina este viernes 19 de septiembre 2025

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, arrancó con “Tercer Round”, y tras las presentaciones de los participantes de Lali Espósito, este viernes 19 de septiembre 2025 tiene un nuevo parate. Los detalles.

Qué pasará con La Voz Argentina este viernes 19 de septiembre 2025

Con sorpresas y presentaciones impactantes, los jurados de La Voz Argentina continúan apuntalando sus equipos. Desde hace unas semanas, el programa sufre constantes cambios en su programación, por lo que son varias las cancelaciones.

Para malestar de los fans, Telefe suspendió el ciclo de talento el pasado miércoles por el partido de River. Y al parecer, ahora ya no va de domingo a viernes, sino que de lunes a jueves.

Por eso, cuando los fans creían que cerraban la semana con el reality de canto, tampoco hay La Voz Argentina este viernes. En su lugar irá Por el Mundo con Marley y Pasapalabra.

La Voz Argentina: el Team Lali tuvo su “Tercer Round”

La Voz Argentina, el exitoso reality de canto de Telefe, regresó este jueves en medio de los cambios constantes de programación, y contó con el primer “Tercer Round”, en el que compitió el team Lali Espósito. Esta fase de La Voz Argentina continúa poniendo a prueba a los participantes de cada equipo con un formato que combina la decisión del coach con una votación entre los demás jurados.

A diferencia del “Primer Round” y el “Segundo Round”, que fue con presentaciones solistas de cada artista, ahora fueron batallas de a pares. Lali tuvo que elegir y salvar a los tres miembros que consideró más sobresalientes: optó por Alen Lez, Giuliana Piccioni y Valentino Rossi, los mismos seleccionados por ella en el “Primer Round”.

Con información de NA