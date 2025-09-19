Este jueves comenzó una nueva etapa en La Voz Argentina. Conocé acá en qué consiste y enterate quién fue el artista eliminado del Team Lali.

La Voz Argentina: empezó el 3° round y un participante del Team Lali quedó eliminado

La Voz Argentina está cerca de conocer a su ganador. En la emisión de este jueves, el reality show inauguró una nueva etapa: el «3° round». Esta instancia trae una llamativa modalidad que fue estrenada por el Team Lali.

Antes de que iniciaran las performances, Nico Occhiato explicó la metodología de esta etapa, que se divide en dos mini secciones: dos participantes de un mismo equipo se enfrentan en una «Batalla», donde cantan el mismo tema. Luego de la interpretación, el coach del Team debe elegir al ganador de cada duelo, quienes clasifican directamente a la siguiente instancia.

La primera batalla fue integrada por Iara Lombardi y Valentino Rossi, que cantaron «Best Part«. En el momento de la decisión, Lali eligió al joven de 19 años. Luego fue el turno de Jaime Muñoz y Giuliana Piccioni. Ambos interpretaron «Que nadie sepa mi sufrir«. Según la coach, ninguno se lució pero igualmente destacó la presentación. Finalmente, escogió a la santafesina de 22 años.

La última batalla del programa fue compuesta por Alan Lez y Rafael Morcillo, que se lucieron con «Somebody to love«, un clásico de Queen. Lali tuvo que tomar una difícil decisión y se quedó con Alan.

La Voz Argentina: ¿Quién fue el artista eliminado del team Lali?

Luego de que se realizaran las tres batallas del Team Lali, los tres artistas que perdieron su duelo tuvieron una segunda oportunidad e interpretaron un tema musical cada uno. En esta segunda parte, los otros coachs deben puntuar las presentaciones y quien tenga la menor cantidad de votos queda eliminado de La Voz Argentina.

Iara Lombardi cantó «La despedida«. Por su parte, Jaime Muñoz interpretó «Penumbras«. Por último, Rafael Morcillo tuvo su momento en el escenario con «Eres«.

Tras las presentaciones de cada uno, Nico Occhiato anunció quien abandonaba la competencia. Finalmente, el participante eliminado fue Rafael Morcillo. Tras conocerse la decisión, Lali le dedicó unas palabras: «Se lo va a extrañar, es un artista increíble«.

La Voz Argentina: ¿Cómo quedó integrado el Team Lali?

Tras el término del 3° round en el Team Lali, el equipo de la cantante de pop quedó integrado por cinco participantes, que lucharán por llegar a la final y representar a su team en la gran definición.

Los integrantes del Team Lali tras el 3° round:

Valentino Rossi

Giuliana Piccioni

Alan Lez

Iara Lombardi