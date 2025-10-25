ESCUCHÁ RN RADIO
Tequeños caseros con 2 ingredientes: la receta más fácil y rica para hacer en minutos

Crujientes por fuera y suaves por dentro, esta receta venezolana es ideal para preparar en minutos y disfrutar en cualquier momento.

Los tequeños caseros son una opción ideal para resolver almuerzos o cenas si hay poco tiempo. Esta receta venezolana conquistó las mesas argentinas por su practicidad y sabor: bastones de queso envueltos en una masa fina, dorados y crocantes por fuera, suaves por dentro. Se pueden hacer fritos o al horno y acompañar con guacamole, mayonesa o una salsa picante. Perfectos para una picada rápida o una reunión entre amigos.

Ingredientes:

  • 250 g de mozzarella cortada en bastones
  • 1 paquete de tapas de tarta hojaldradas

Paso a paso, cómo preparar los tequeños caseros

  • Cortar tiras finas de las tapas de tarta, como si fueran cintas.
  • Envolver cada bastón de mozzarella con una tira de masa, desde un extremo al otro. Después, cubrí también los costados para que el queso no se escape.
  • Presionar suavemente con las manos para sellar bien la masa.
  • Colocar los tequeños en una placa aceitada, dejando espacio entre cada uno.
  • Llevar al horno precalentado a 200°C hasta que estén doraditos.
  • Retirar apenas doren: si los dejás demasiado, el queso se va a escapar.

Se pueden acompañar con alguna salsa o dips caseros. También se pueden freír.


Recetas

