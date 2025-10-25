Tequeños caseros con 2 ingredientes: la receta más fácil y rica para hacer en minutos
Crujientes por fuera y suaves por dentro, esta receta venezolana es ideal para preparar en minutos y disfrutar en cualquier momento.
Los tequeños caseros son una opción ideal para resolver almuerzos o cenas si hay poco tiempo. Esta receta venezolana conquistó las mesas argentinas por su practicidad y sabor: bastones de queso envueltos en una masa fina, dorados y crocantes por fuera, suaves por dentro. Se pueden hacer fritos o al horno y acompañar con guacamole, mayonesa o una salsa picante. Perfectos para una picada rápida o una reunión entre amigos.
Ingredientes:
- 250 g de mozzarella cortada en bastones
- 1 paquete de tapas de tarta hojaldradas
Paso a paso, cómo preparar los tequeños caseros
- Cortar tiras finas de las tapas de tarta, como si fueran cintas.
- Envolver cada bastón de mozzarella con una tira de masa, desde un extremo al otro. Después, cubrí también los costados para que el queso no se escape.
- Presionar suavemente con las manos para sellar bien la masa.
- Colocar los tequeños en una placa aceitada, dejando espacio entre cada uno.
- Llevar al horno precalentado a 200°C hasta que estén doraditos.
- Retirar apenas doren: si los dejás demasiado, el queso se va a escapar.
Se pueden acompañar con alguna salsa o dips caseros. También se pueden freír.
Comentarios