Cómo hacer tequeños venezolanos: los ingredientes que necesitás y el paso a paso
Si deseas realizar este popular plato venezolano, acá te traemos la receta para que lo prepares en tu casa. Conocé los ingredientes que necesitas y el paso a paso.
Te traemos la receta de este tradicional plato venezolano, que en el último tiempo es muy popular a lo largo del país. Enterate acá qué ingredientes necesitas y el paso a paso para hacerlo.
La llegada de inmigrantes venezolanos a Argentina ha traído diferentes platos y comidas típicas de aquél país no conocidas que tienen un gran sabor. Una de las preparaciones más populares son los tequeños o también conocidos como dedos de queso.
La receta de este delicioso plato es fácil y económica, ya que no requiere de un gran gasto de dinero. Además, se puede realizar con facilidad en el hogar. A continuación te traemos los ingredientes que necesitas y el paso a paso para hacerlo.
Cómo hacer tequeños venezolanos: los ingredientes
- 1/4 kilo de harina de trigo
- 125 gramos de mantequilla sin sal suavizada sin refrigerar
- 1/4 kilo de queso blanco
- 1 huevo
- 1/4 cucharadita de sal
- 1/2 taza de agua tibia
- Aceite vegetal
Cómo hacer tequeños venezolanos: el paso a paso
- Colocamos la harina en una mesa y haremos un hueco en el centro. Sumaremos el huevo, sal y mantequilla a temperatura ambiente. Con ayuda de tus manos integra muy bien estos elementos
- Al tener la masa bien homogénea, realiza un hueco en el centro para poder añadir un poco de agua tibia. Seguimos amasando con las manos o un tenedor de ser necesario. Sabrás que la textura está bien cuando no veas grumos.
- De a pocos sigue vertiendo el agua. La masa debe quedar homogénea y elástica.
- En un recipiente, previamente enharinado, colocaremos la masa y taparemos con un trapo por aproximadamente 30 minutos.
- Colocar la mitad de la masa que estaba reposando. Con ayuda de un rodillo la vamos a aplanar, pero que no quede demasiado delgada. Luego, comenzaremos a cortar tiras de 2 a 3 dedos de ancho.
- Tomamos una barra de queso y la iremos envolviendo con la masa en forma de espiral. Es importante que hagas presión mientras lo hagas para evitar que se escape el relleno cuando se fría.
- En una sartén o plancha agregaremos un chorro generoso de aceite, puedes hacer la medición tomando como referencia el tamaño de un tequeño, ya que el líquido debe cubrirlo.
- Cuando verifiques que el aceite esté bien caliente, bajaremos el fuego e iremos colocando los tequeños de a poco.
- Voltéalos hasta que queden bien dorados por ambos lados. Cuando hayas terminado con todos, los vas a retirar y dejar escurrir sobre papel toalla o absorbente, con esto lograremos extraer el exceso de aceite.
