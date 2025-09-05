Te traemos la receta de este tradicional plato venezolano, que en el último tiempo es muy popular a lo largo del país. Enterate acá qué ingredientes necesitas y el paso a paso para hacerlo.

Cómo hacer tequeños venezolanos: los ingredientes que necesitás y el paso a paso

La llegada de inmigrantes venezolanos a Argentina ha traído diferentes platos y comidas típicas de aquél país no conocidas que tienen un gran sabor. Una de las preparaciones más populares son los tequeños o también conocidos como dedos de queso.

La receta de este delicioso plato es fácil y económica, ya que no requiere de un gran gasto de dinero. Además, se puede realizar con facilidad en el hogar. A continuación te traemos los ingredientes que necesitas y el paso a paso para hacerlo.

Cómo hacer tequeños venezolanos: los ingredientes

1/4 kilo de harina de trigo

125 gramos de mantequilla sin sal suavizada sin refrigerar

1/4 kilo de queso blanco

1 huevo

1/4 cucharadita de sal

1/2 taza de agua tibia

Aceite vegetal

Cómo hacer tequeños venezolanos: el paso a paso

Colocamos la harina en una mesa y haremos un hueco en el centro. Sumaremos el huevo, sal y mantequilla a temperatura ambiente. Con ayuda de tus manos integra muy bien estos elementos

Al tener la masa bien homogénea, realiza un hueco en el centro para poder añadir un poco de agua tibia. Seguimos amasando con las manos o un tenedor de ser necesario. Sabrás que la textura está bien cuando no veas grumos.

De a pocos sigue vertiendo el agua. La masa debe quedar homogénea y elástica.

En un recipiente, previamente enharinado, colocaremos la masa y taparemos con un trapo por aproximadamente 30 minutos.

Colocar la mitad de la masa que estaba reposando. Con ayuda de un rodillo la vamos a aplanar, pero que no quede demasiado delgada. Luego, comenzaremos a cortar tiras de 2 a 3 dedos de ancho.

Tomamos una barra de queso y la iremos envolviendo con la masa en forma de espiral. Es importante que hagas presión mientras lo hagas para evitar que se escape el relleno cuando se fría.

En una sartén o plancha agregaremos un chorro generoso de aceite, puedes hacer la medición tomando como referencia el tamaño de un tequeño, ya que el líquido debe cubrirlo.

Cuando verifiques que el aceite esté bien caliente, bajaremos el fuego e iremos colocando los tequeños de a poco.