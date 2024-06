«The Boys» esta de regreso y hay que refrescar la memoria: Todo lo que tenes que saber antes de mirar la nueva temporada

Este jueves 13 de junio llegará a Amazon Prime la nueva temporada de The Boys, uno de los mayores éxitos de la plataforma. La serie que parodia el mundo de los superhéroes y la política regresa con nuevos capítulos que prometen dar de que hablar.

La cuarta y anteúltima entrega de The Boys estará disponible a partir de las 4 AM, hora de Argentina y contará con nuevos personajes que se suman al elenco. Entérate de todo lo fundamental que sucedió en el universo de la serie para entender esta nueva entrega.

Butcher sabe acerca de «Los Bosques», Victoria Newman será candidata a vicepresidenta y Homelander cometió un asesinato en público

La tercera temporada de la serie concluyó con un fuerte final que deja las expectativas altas para la cuarta edición.

William Butcher, el antihéroe del show, se enteró que tiene menos de 1 año de vida, todo debido a un cáncer que desarrolló por utilizar «Temporary V» una droga que le da superpoderes por 24 horas. Butcher decidió no contarle lo sucedido a su equipo, por lo que podremos ver la reacción de «los chicos» ante la enfermedad del líder de la banda.

Pero ese no es el único secreto que esconde el protagonista. Durante el final de temporada de «Gen V», spin – off de The Boys, Butcher descubre «El Bosque» un laboratorio secreto donde se experimentaba con superhéroes para crear un virus que pueda acabar con todos los super humanos.

Por otro lado, los protagonista descubrieran la verdad detrás del personaje de Victoria Neuman, quien resulto ser la hija adoptiva de Stan Edgar, CEO de Vought y una superheroína que tiene el poder de explotar cabezas. Neuman no solo utilizó su poder para asesinar a sus enemigos políticos, sino que terminó la temporada anunciando su candidatura como vicepresidenta de Estados Unidos.

Homelander, el indiscutido villano y protagonista de la serie, finalmente le mostró su verdadera cara a sus seguidores. Luego de que un manifestante le arrojara una lata por accidente a su hijo Ryan, el supervillano lo asesinó ante una multitud de fans, quienes en lugar de asustarse festejaron la brutal matanza.

Butcher no es el único personaje de The Boys que se sumó momentáneamente a Gen V, Homelander también hizo su aparición y al aparecer adoptó bajo su ala a dos jóvenes superhéroes quienes están a favor de «la supremacía de los supes«.

El famoso equipo de «Los Siete» esta cada vez más lejos de tener siete integrantes. Mientras Queen Maeve fingió su muerte, Starlight dejó definitivamente el equipo y Black Noir fue asesinado a manos de Homelander. Por lo tanto, esta temporada tendrá a nuevos «supes» que se incorporarán al equipo.

Quiénes se suman al elenco y quienes estarán ausentes esta temporada

Una de las nuevas incorporaciones al cast que sorprendió a todos fue la Jeffrey Dean Morgan, conocido por interpretar a Negan en The Walking Dead. El actor le dará vida a Joe Kessler, quien se sumará al equipo de «los chicos» para derrotar a Homelander.

Además de Morgan, dos actrices se incorporarán al cast como las nuevas miembros de «Los Siete«. Se trata de Susan Heyward, quien será la superheroína Sister Sage y Valorie Curry, quien dará vida a Firecracker.

Dos de los personajes más queridos del show no regresaran para esta temporada. Por un lado, Queen Maeve no formará parte de la cuarta temporada. El personaje interpretado por Dominique McElligott decidió fingir su muerte para poder vivir una vida tranquila con su novia.

Además, el villano de la tercera temporada, Soldier Boy, tampoco regresará para esta nueva entrega ya que volvió a ser congelado, tal como le sucedió en los años 80s. Sin embargo, los fanáticos especulan que el «supe» interpretado por Jensen Ackles regresará para la quinta y última temporada.