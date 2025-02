Una bailarina argentina quiso tomar una excursión por las Favelas de Brasil y la drogaron

La bailarina e influencer Fiorella Giménez se fue a Brasil a pasar unas relajadas vacaciones con su abuela en las playas de Río de Janeiro. Sin embargo, el viaje familiar se tornó turbio cuando realizaron una excursión por las Favelas y la joven fue drogada. La creadora de contenido contó la perturbadora anécdota en su cuenta de TikTok y se hizo viral.

«Sentí que se me desvanecían las piernas»: la aterradora experiencia de Fiorella Giménez en Brasil

La bailarina e influencer Fiorella Giménez, conocida por sus apariciones en la pista de ShowMatch y su relación con Cachete Sierra, sufrió una aterradora experiencia en Brasil. La joven contó que realizó una excursión con un grupo de turistas en una Favela en Río de Janeiro y tras consumir una bebida comenzó a experimentar alarmantes síntomas.

“Estos dos turistas se pidieron como unos licuados de banana y nos ofrecieron dos vasitos. Mi abuela me dice ‘Fio, tomátelo vos el mío si querés, porque me va a hacer mal a la panza'», comenzó contando Giménez.

“No sé cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando me paré sentí las piernas recansadas y me empezaron a temblar… Sentía como que ya no podía subir más escaleras, como que se me desvanecían las piernas. Y empecé a sentir lo mismo en los brazos”, contó la joven.

Luego, alertó a la guía de la excursión acerca de la situación, quien le aseguró que seguramente estaba experimentando un problema de presión por las altas temperaturas. “Le dije ‘abuela, no tengo la presión baja. Estoy sintiendo algo en el cuerpo que nunca en la vida sentí’”, recordó.

Ante el preocupante panorama, la abuela de la joven decidió sacarla inmediatamente de ahí. “Nos mandamos solas en el medio de la favela, lo cual es un peligro. No encontrábamos un put* taxi. Teníamos como 40 minutos y yo no podía más”, comentó.

Después de una gran espera, Fiorella pudo regresar al hotel donde se estaba hospedando y comenzó a sospechar que había sido drogada por los dos turistas que le ofrecieron licuado de banana. La confirmación llegó cuando uno de los hombres le escribió por Instagram.

“Buen día. ¿Todo está bien? Soy el chico que estuvo contigo en el paseo ayer. ¿Estás bien? Esperé el final del recorrido para invitarte a hacer algo”, leyó indignada. Finalmente, alertó a sus seguidores: “No tomes nunca de un vaso que no viste cómo lo hicieron”.