El truco viral de un vendedor de frutillas en la ruta para que no se echen a perder

Una divertida y curiosa escena se volvió viral en las redes sociales luego de que una joven descubriera el ingenioso método que utiliza un vendedor de frutillas al costado de una ruta en Argentina para evitar que su producto se eche a perder por el sol.

Según relató la joven en un video que compartió en redes, mientras viajaba por la ruta decidió detenerse al ver un puesto de frutillas y comprar algunas. Sin embargo, al acercarse y tocarlas, se llevó una gran sorpresa: las frutillas que estaban exhibidas no eran reales, sino piedras pintadas.

“Estoy en la ruta y dije: ‘Voy a frenar a comprar una fruta’”, contó entre risas. “Pero cuando las toqué, ¡eran piedras pintadas!”.

Lejos de criticar la situación, la joven se mostró encantada con la creatividad del vendedor. “Quiero rescatar que la forma de las piedras es como las frutillas. Están rebién hechas. Buenísimo. Entonces no tienen la fruta al sol. Es la primera vez que lo veo”, comentó en el video, admirando la ocurrencia.

Finalmente, cerró su relato destacando la idea: “Me parecen reinteligentes”.

El video rápidamente se difundió entre usuarios que también elogiaron el ingenio del vendedor, quien encontró una original manera de mostrar su producto sin exponerlo al calor y, de paso, generar una sonrisa entre quienes pasan por la ruta.

Mermelada de frutilla en solo 30 minutos y con un agregado saludable: la simple receta

Las frutillas, que son ricas en vitamina C, antioxidantes y fibra, están combinadas con las semillas de chía, fuente omega 3, proteínas vegetales y minerales. Así esta mermelada se convierte en un alimento nutritivo que suma puntos para los desayunos o meriendas.

Otro punto a favor es la rapidez. En menos de media hora puede estar lista, sin necesidad de esterilizar frascos. Se puede conservar en heladera durante una semana.

La receta de mermelada de frutilla con semillas de chía

Ingredientes:

500 g de frutillas frescas

3 cucharadas de semillas de chía

2 a 3 cucharadas de miel, azúcar mascabo o sirope (opcional, a gusto)

Jugo de medio limón

Preparación: