Lejos de limitarse al mundo de la moda, Valeria Mazza continúa ampliando su faceta empresarial. La modelo y su marido, Alejandro Gravier, presentaron en Punta del Este su colección de vinos prémium Finca Valeria, desarrollada en alianza con la reconocida bodega española Félix Solís Avantis.

Según informó Montevideo Portal, el lanzamiento tuvo lugar el viernes 20 de noviembre en la propiedad familiar que la pareja posee en La Barra, Uruguay, y que sirvió de inspiración para el emprendimiento.

Finca Valeria: cómo es el negocio de vinos de Valeria Mazza

La colección había sido presentada internacionalmente en marzo de 2026, en el exclusivo hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid. Ahora, la empresaria eligió su residencia uruguaya para celebrar la llegada de sus vinos al mercado local.

La propuesta reúne dos variedades:

Finca Valeria Blanco: combina uvas Chardonnay, Sauvignon Blanc y Verdejo, con un perfil aromático, fresco y equilibrado.

combina uvas Chardonnay, Sauvignon Blanc y Verdejo, con un perfil aromático, fresco y equilibrado. Finca Valeria Rosé: elaborado con Garnacha, Cinsault y Syrah, de inspiración francesa, color delicado y marcada frescura.

La modelo se involucró personalmente en el desarrollo del proyecto, desde la selección de las variedades hasta la identidad visual de las botellas.

Además, Mazza adelantó que ya trabaja en la incorporación de un vino tinto Malbec elaborado con uvas argentinas, una nueva apuesta que permitirá ampliar la colección.

La exclusiva propiedad de Valeria Mazza que inspiró su nuevo emprendimiento

Finca Valeria no es solamente el nombre de la marca. Así se llama también la residencia que la familia construyó en Uruguay y que se convirtió en su refugio durante las vacaciones.

La modelo mantiene un vínculo especial con Punta del Este desde los 18 años, cuando llegó para participar de los desfiles organizados por Roberto Giordano.

Con el paso del tiempo, el destino se transformó en un punto de encuentro familiar y en el escenario de numerosas celebraciones.

Para la presentación de sus vinos, Mazza abrió las puertas de su propiedad y recibió a amigos, empresarios e invitados especiales, quienes disfrutaron de degustaciones, propuestas gastronómicas y música.

El elegante look de Valeria Mazza para presentar sus vinos

Fiel a su estilo, la empresaria eligió un vestido largo de encaje en tono crudo, con breteles finos, escote en V y transparencias.

Completó el conjunto con un cinturón de cuero marrón de Valentino, accesorios dorados y sandalias pertenecientes a su propia colección de calzado.

Con este nuevo proyecto, Valeria Mazza consolida su perfil como empresaria y amplía sus negocios hacia la industria vitivinícola, un sector en el que ahora también busca incorporar la identidad argentina.