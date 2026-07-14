Ser YouTuber: el trabajo soñado más buscado en Argentina y otros países de Latinoamérica

Ser youtuber es la profesión más buscada en Argentina entre quienes quieren iniciar una nueva carrera, según un relevamiento internacional basado en búsquedas de Google. Gentileza.

Mientras en gran parte del mundo cambian las profesiones más aspiracionales, en Argentina el trabajo soñado sigue siendo ser youtuber. Así lo indica un informe de Remitly, que analizó las búsquedas realizadas en Google en 145 países para identificar qué carreras despiertan mayor interés entre quienes buscan iniciar un nuevo camino laboral.

El estudio se elaboró a partir de consultas como «cómo ser…» o «cómo convertirse en…» y evaluó 424 profesiones en distintos idiomas. En el caso argentino, youtuber volvió a ubicarse como la ocupación más buscada, una tendencia que comparte con otros países de América Latina, entre ellos Chile, Colombia, México y Perú, además de España.

Aunque a nivel global la profesión ocupa el quinto puesto, sigue siendo la más elegida en 28 países, especialmente en América Latina y el Caribe, lo que refleja el fuerte atractivo que mantienen las plataformas digitales como salida profesional para las nuevas generaciones.

Actor desplazó a piloto en el ranking mundial

La principal novedad de la edición 2026 del informe es que, por primera vez desde que comenzó el relevamiento en 2022, actor o actriz pasó a liderar el ranking mundial.

Las búsquedas sobre cómo convertirse en actor alcanzaron 222.080 consultas anuales, un 12% más que en 2024, superando por un margen mínimo a piloto, que registró 221.060 búsquedas y perdió el liderazgo tras varios años en el primer lugar.

El tercer puesto quedó para bombero, mientras que abogado protagonizó el mayor crecimiento del año al escalar 55 posiciones y aumentar un 273% sus búsquedas respecto del estudio anterior.

La inteligencia artificial también aparece entre los trabajos soñados

Otra de las novedades del relevamiento es la incorporación, por primera vez, de profesiones vinculadas con la inteligencia artificial.

Entre las nuevas búsquedas figuran ingeniero de prompts, especialista en inteligencia artificial e ingeniero de machine learning, una señal de que las tecnologías emergentes también comienzan a influir en las expectativas laborales.

Según el análisis, el interés por estas ocupaciones refleja la velocidad con la que la economía digital está modificando la manera en que muchas personas imaginan su futuro profesional, al tiempo que conviven con profesiones tradicionales y con otras ligadas a la creación de contenidos.

El informe se realizó a partir de búsquedas registradas en Google entre mayo de 2025 y mayo de 2026 y comparó la evolución de las preferencias respecto de la edición anterior, publicada en 2024.