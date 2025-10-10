Verónica Lozano sorprendió con una revelación sobre su futuro: “Tengo una nueva propuesta laboral”

Verónica Lozano fue entrevistada en LAM y, fiel a su estilo, habló sin filtros sobre su presente personal y laboral y manifestó: “Tengo una nueva propuesta laboral”.

Verónica Lozano reveló que prepara un nuevo formato y confirmó la continuidad de “Cortá por Lozano”

Consultada por Ángel de Brito sobre la entrega de los Martín Fierro y las repercusiones de sus declaraciones posteriores, Lozano fue clara: “Dicen que dije de todo y que me quedé atragantada, pero yo creo que dije lo que tenía que decir. No me arrepiento de nada. ¿Cómo no vamos a poder opinar del Martín Fierro, si es el tour de la vida?”, sostuvo.

Además, se refirió al clima interno en APTRA, la asociación que organiza los premios: “Los de APTRA se siguen matando todavía. Venía rancia la semana, no llegan a la preentrega, me parece”, comentó con humor.

En otro tramo de la entrevista, confirmó que su ciclo Cortá por Lozano continuará en 2026: “Si Dios quiere, hay otro año más de Corta por Lozano y hay una propuesta laboral más que es un nuevo formato. Soy muy cabulera, no quiero adelantar nada, pero me llamaron de varios canales”, contó entre risas.

La conductora adelantó que uno de los proyectos que analiza tiene un tono más cercano a los realities y podría emitirse los fines de semana: “Es un formato reality para los fines de semana a la noche, pero no quiero hablar mucho porque ya me pasó que conté cosas que después no fueron”.