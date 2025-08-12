Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia, se suma a la cumbia tropical: “Se viene algo”

Víctor Díaz, conocido en redes sociales por su historia como peón rural despedido de una estancia de Buenos Aires, sorprendió a sus seguidores con un nuevo anuncio: se prepara para incursionar en la música tropical de la mano de un productor.

Víctor Díaz, el peón rural echado de una estancia, se suma a la cumbia tropical

A través de un video publicado en sus plataformas digitales, el trabajador rural reveló que se encuentra trabajando junto a Jorge Jeandet, productor, cantante y compositor argentino con una amplia trayectoria en la cumbia. “Gente, no saben con quién estoy: con Jorge Jeandet. Seguramente lo conocen y han escuchado su música. Se van a venir cosas espectaculares con él, que me vino a visitar”, contó entusiasmado.

Jeandet, por su parte, confirmó la colaboración y adelantó: “Se viene una gran canción con Víctor”.

Víctor Díaz y Jorge Jeandet.

Aunque Víctor aún no ha encontrado trabajo nuevamente en el campo, mantiene una fuerte presencia en redes y ahora apuesta por un nuevo rumbo artístico. “Se viene algo, ya van a saber”, cerró con misterio, dejando a sus seguidores expectantes por el lanzamiento.

Jorge Jeandet es reconocido en el ambiente de la música tropical no solo por su carrera como solista, sino también por impulsar a nuevos artistas y desarrollar proyectos musicales que se convierten en éxitos dentro del género.

El producto campero que Víctor Díaz, el peón rural, lanzó con su icónica frase: “Sin nervio”

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el joven paraguayo que fue despedido luego de trabajar 10 años en la misma estancia de la provincia de Buenos Aires, anunció que se vienen las remeras con su frase.

Aprovechando sus más de 900 mil seguidores, Víctor avisó que pronto van a estar disponibles las remeras con la frase “sin nervio”.

En las redes apoyaron la iniciativa y le aconsejaron patentar la frase, ya que es de él. “ya saben gente, si quieren me avisan”.